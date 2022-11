Paulina Porizkova ne l’appelle pas Book a Memoir

Cette interview a été éditée et condensée.

Votre livre s’intitule “Pas de filtre”. Vous allez être transparent, direct.

J’ai porté tant de honte dans ma vie. Pour tout. Pour être jolie, ou pas assez jolie. Pour avoir de l’argent alors que je ne méritais pas autant d’argent. Pour ne pas être l’enfant que mes parents voulaient. Tout dans ma vie, j’ai eu honte. Mon mari était aussi plein de honte. Mais il a érigé des barrières. Il s’est revêtu d’une armure. Et pendant que nous étions mariés, j’apprenais de lui. J’ai fais la même chose. J’étais l’enfant et il était l’adulte. Alors, je me suis dit: ‘Oh, c’est comme ça que tu gères ça – tu viens de le murer.’ Ça ne s’est pas amélioré, seulement pire. Vous laissez la honte s’asseoir dans ce coin sombre et il pousse des champignons partout.

Dans le livre, vous parlez de Ric, de son autoprotection et de sa défensive. Dans votre chapitre « Occupé », vous établissez un parallèle fascinant entre la politique et la vérité émotionnelle. Vous décrivez avoir grandi sous l’occupation soviétique, avoir été entraîné à vénérer les Soviétiques, à dénoncer vos voisins, à obéir. Il vous a été endoctriné d’obéir et de vénérer un occupant. Et cela, dites-vous dans la conclusion de l’essai, vous a familiarisé avec le fait d’être contrôlé, d’être avec quelqu’un qui contrôle. « Mon mariage était une sorte d’occupation », écrivez-vous. En regardant ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, pensez-vous au lien entre la honte et la défensive et l’occupation et la politique ?

J’ai une sorte de vision très simpliste de la politique parce que je ne la connais pas profondément. Et je pense qu’ils sont, comme la religion, un moyen de nous imposer des règles. Alors je m’occupe de politique quand c’est directement lié à moi en tant que femme ou à mes enfants. Je pense que vous me donnez trop de crédit pour avoir fait ce lien.

Mais tu fait ce lien politique dans votre essai – entre l’armée d’occupation et Ric.

Oui, mais c’était un processus de réflexion assez spécifique. J’étais en Israël et j’étais en décalage horaire. J’étais là pour un mariage pour mon filleul. Et j’ai eu trois mois pour écrire ce livre.

Trois mois? Comment est-ce possible?

Eh bien, je suppose que je suis toujours debout et que le livre est sorti, donc c’est possible ! Je travaillais tous les jours depuis le moment où je me suis réveillé jusqu’au moment où mon cerveau s’est écrasé sept ou huit heures plus tard. Je suis en Israël, tout le monde passe un bon moment à visiter Jérusalem, et je suis coincé dans la chambre d’hôtel laide, écrivant, écrivant, écrivant. Et des nouvelles de l’Ukraine sont arrivées. Et pour moi, c’était tellement personnel à voir. Je pourrais devenir trop émotif aussi en partie parce qu’aujourd’hui est le jour de la mort de mon mari. Je pourrais pleurer même si je ne pleure pas normalement. Mais j’ai pleuré quand j’ai appris que les Russes arrivaient en Ukraine. Cela a juste fait remonter toutes ces émotions de mon enfance.