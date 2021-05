Paulina Porizkova, le deuxième rendez-vous d’Aaron Sorkin était leurs débuts aux Oscars

Certains vont dîner et regarder un film pour leur deuxième rendez-vous. Paulina Porizkova et Aaron Sorkin? Ils sont allés aux Oscars.

La mannequin Porizkova, 56 ans, a déclaré ouvertement avoir pleuré son défunt ex-mari, le chanteur de Cars, Ric Ocasek, avec qui elle vivait toujours lorsqu’il est décédé à 75 ans en 2019. Elle a déclaré au New York Times dans une interview publiée samedi qu’elle hésitait à accepter l’invitation de Sorkin – était-il trop tôt pour devenir officiel du tapis rouge?

«Cela va en quelque sorte me faire sortir du marché pendant un petit moment», se souvient-elle en disant au réalisateur / scénariste, reflétant au NYT que sur le tapis rouge des Oscars, «vous n’êtes pas là pour vous amuser. re sur l’affichage. »

Mais Sorkin, 59 ans, a déclaré à Porizkova qu’il était partant pour qu’elle soit retirée du marché pour un petit moment, et des photos de tapis rouge des deux cozying ont suivi.

Les participants ont été limités cette année en raison de la pandémie: seuls les nominés, leurs invités et présentateurs ont été invités, plusieurs séries de tests COVID-19 ont été nécessaires et les producteurs ont traité « l’événement comme un plateau de cinéma actif ».

Sorkin et son ex-épouse Julia Bingham se sont mariés de 1996 à 2005. Ils partagent une fille, Roxy Sorkin, 20 ans.

Porizkova a été mariée pendant près de 30 ans à Ocasek, avant que les deux ne se séparent en 2018, plus d’un an avant qu’Ocasek ne soit retrouvé mort à la maison. Ils se sont rencontrés quand elle a joué dans la vidéo de 1984 de son groupe « Drive » et a eu deux fils ensemble: Jonathan et Oliver, tous deux dans la vingtaine.

Porizkova a déclaré qu’elle avait recommencé à penser à se fréquenter une fois que le déploiement des vaccinations contre le COVID-19 avait commencé. En mars, après un entretien avec la journaliste de NewsNation Ashleigh Banfield, le journaliste a demandé hors caméra si Porizkova voulait être présenté à un seul homme. La seule règle du modèle: «Pas de rock stars».

Un mois après que Banfield ait présenté Porizkova et Sorkin par SMS, elle s’est envolée pour Los Angeles pour leur premier rendez-vous. Elle a ensuite divulgué au NYT que Sorkin est «un grand embrasseur». (Sorkin a dit au point de vente par e-mail qu’il ne commentait que ceux avec qui il travaillait, mais « si Paulina est jamais cinéaste sur quelque chose que j’écris, je vous donnerai mille mots. »)

Porizkova s’est ouvert dans un éditorial pour Yahoo! le mois dernier, elle était célibataire pour la première fois depuis son adolescence – elle n’avait que 19 ans quand Ocasek et elle ont commencé à sortir ensemble. Elle a écrit qu’elle était toujours en train de déterminer ce qu’elle voulait chez un partenaire mais qu’elle savait qu’elle était «attirée par le talent» et qu’elle voulait quelqu’un qui «m’aime pour qui je suis».

« Je ne pense pas que j’exclurais de me marier à nouveau parce que malgré tout, je suis une romantique sans espoir et je crois en l’amour », a ajouté Porizkova. «Et je crois qu’il faut trouver cette personne là-bas qui est bon pour moi et pour laquelle j’ai raison et passer le reste de ma vie avec eux.

Contribution: Kim Willis et Susan Haas