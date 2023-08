Paulina Porizkova évite le Botox et la chirurgie plastique : « Je ne me suis jamais sentie aussi désirable ou belle »

Partisan du vieillissement naturel, Paulina Porizkova met en pratique ce qu’elle prêche.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, le mannequin de 58 ans a présenté son « visage sans produits de comblement, sans Botox ni chirurgie ». Elle a juxtaposé des images d’elle-même sous « une bonne lumière avec un maquillage professionnel magnifique » avec des images sans maquillage dans le même éclairage, et a révélé qu’elle ne s’était « jamais sentie aussi désirable ou belle ».

« J’ai choisi de ne rien mettre « dans » mon visage – mais même avec les crèmes et les lasers les plus sophistiqués qui promettent de restaurer un peu de collagène – je vieillis. Certains jours, j’aime ça. J’ai l’impression que mon visage a gagné du caractère même si « Il a perdu sa beauté juvénile. Et cela semble être un compromis équitable. D’autres jours (et ce n’est généralement que si je fais une séance photo), je dois avaler un peu d’acceptation de soi. J’ai changé », a écrit Porizkova en légende de son message.

« Heureusement, ce changement signifie aussi être plus sage. Et plus audacieux. Alors je continue à avaler l’acceptation de soi », a-t-elle admis.

À mesure que le mannequin vieillissait, elle a été incroyablement transparente sur les changements apportés à son corps, à ses cheveux et à son visage, publiant fréquemment des photos non filtrées et sans maquillage et mettant en valeur ses cheveux grisonnants.

Certes, Porizkova, qui entretient une relation avec le producteur et écrivain Jeff Greenstein, lui attribue une partie de sa confiance. En mai, Porizkova a annoncé que le couple se fréquentait depuis trois mois.

« Je ne sauterai pas sur l’évidence – qu’il y a un amour dans ma vie qui me trouve belle et me le dit avec des mots et des actions chaque jour – et c’est vraiment la seule que j’ai BESOIN d’entendre – Mais ! J’étais sur le même chemin avant de le rencontrer », a-t-elle écrit.

« Je voulais pouvoir m’accepter telle que je suis. Et j’avais besoin de savoir que ceux qui m’aiment m’aiment pour la vérité sur qui je suis plutôt que pour qui je prétends être ou pour qui je suis censée être », a-t-elle déclaré. ajoutée.

Porizokva est consciente de la perception que la société a d’elle, qui a évolué avec l’âge.

« Dehors, j’ai changé. La société me dit – pour le pire. À l’intérieur, j’ai aussi changé. Ceux qui comptent me disent – pour le meilleur. Quand je ferme les yeux, je ne me suis jamais senti aussi désirable. ou belle », a-t-elle partagé.

« Quand je les ouvre, le monde n’a jamais été aussi beau qu’aujourd’hui. Donc une autre gorgée d’acceptation de soi. Peut-être qu’un jour je pourrai simplement me regarder et me voir comme je vois les autres », a-t-elle conclu.

Née dans l’ancienne Tchécoslovaquie, Porizkova est mannequin depuis l’âge de 15 ans.