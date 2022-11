Paulina Porizkova dit qu’elle a demandé à des amis de lui acheter des produits d’épicerie après la mort du chanteur de Cars Ric Ocasek: “Pas d’argent”

Paulina Porizkova était si pauvre après la mort de Ric Ocasek qu’elle a contacté des amis pour l’aider à faire ses courses.

Le mannequin apparaît dans l’épisode de mercredi de “Red Table Talk”, qui est animé par Jada Pinkett Smith, sa fille, Willow, et sa mère, Adrienne Banfield-Norris. Dans un clip exclusif partagé avec Fox News Digital mardi, la femme de 57 ans a parlé de ses difficultés financières après le décès de son ex-mari.

Le leader de Cars est décédé subitement en 2019 à 75 ans de causes naturelles dans leur maison de New York. En 2018, Porizkova et Ocasek ont ​​annoncé qu’ils s’étaient séparés après 28 ans de mariage. Au moment de la mort d’Ocasek, le couple était séparé depuis plusieurs années. Cependant, ils n’étaient pas légalement divorcés et vivaient toujours ensemble. L’ancien couple partage deux fils, Jonathan et Oliver.

“Donc, vous écrivez dans votre livre que vous avez été fauché après la mort de Ric”, a déclaré Pinkett Smith, 51 ans, à Porizkova à propos de ses mémoires publiées mardi intitulées “No Filter”.

“OK, donc j’étais très spécifiquement fauché”, a déclaré Porizkova. “Je veux juste arranger ça pour que les gens ne m’accusent pas de mentir.”

“J’étais une femme avec des atouts”, a-t-elle déclaré. “J’avais deux maisons hypothéquées. Et j’avais un régime de retraite auquel je peux accéder dans 10 ans et zéro argent, et aucun moyen de payer quoi que ce soit. Donc, j’étais dans une position vraiment, vraiment particulière d’être une femme avec des actifs et pas d’argent.”

La situation financière de Porizkova s’est détériorée lorsque la pandémie de coronavirus a frappé le monde en 2020.

“La valeur des propriétés à New York venait de tomber de la falaise”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai dû vendre ma maison immédiatement parce que je ne pouvais pas payer. … Je demandais à mes amis d’acheter nos courses pendant un petit moment.”

“Donc, vous n’aviez pas d’argent pour l’épicerie ?” demanda Pinkett Smith.

“Pas d’argent”, a déclaré Porizkova.

En 2021, la star de Sports Illustrated Swimsuit a déclaré à Paula Polito, vice-présidente d’UBS Global Wealth Management, qu’elle était obligée de compter sur des amis pour l’épicerie. Porizkova a déclaré qu’elle n’avait jamais signé de contrat de mariage avec le rockeur, une décision qu’elle a regrettée.

À la mort d’Ocasek, Porizkova a été stupéfaite d’apprendre que la chanteuse l’avait retirée de son testament, affirmant qu’elle l’avait “abandonné”.

“J’ai deux maisons hypothéquées et la pension, mais je n’ai aucun moyen de payer quoi que ce soit”, avait-elle expliqué à l’époque. “Donc, évidemment, les choses devaient être vendues, mais jusqu’à ce qu’elles soient vendues, je n’avais rien pour vivre. J’ai littéralement passé un an à demander à mes amis de nous acheter des produits d’épicerie. Ce n’était pas une bonne position.”

Porizkova a rencontré Ocasek pour la première fois en 1984 sur le tournage du clip de “Drive”. Elle avait 19 ans à l’époque. Ils ont dit “oui” en 1989, alors qu’elle avait 24 ans et lui 45 ans. Porizkova a affirmé qu’Ocasek lui avait dit que ce serait un “mauvais présage” s’ils signaient un contrat de mariage.

“J’ai eu ce genre d’idée qu’il savait tout sur le monde et que sa parole était la parole de Dieu et je devrais juste écouter ce qu’il a dit parce que, évidemment, il avait la sagesse de vivre que je n’avais pas, ” dit-elle. “Et il me le rappelait à chaque [so] souvent, qu’il sait mieux parce qu’il est plus âgé.”

Alors que Porizkova gagnait environ 6 millions de dollars par an au plus fort de sa carrière, la cover girl a déclaré qu’elle n’avait jamais été considérée comme le soutien de famille du ménage.

“Dès le début, j’ai toujours eu l’impression que peu importait combien d’argent je gagnais”, a-t-elle expliqué. “C’était de l’argent” passe-temps “et son argent était le vrai argent.”

En septembre 2020, Porizkova a vendu la maison de ville de Gramercy Park qu’elle et Ocasek ont ​​appelée chez eux pendant plus de 30 ans pour 10 millions de dollars.

“Ce qui m’est arrivé, il me semblait que c’était si facilement évitable”, a-t-elle déclaré. “Et ce n’était pas basé sur le malheur, c’était basé sur ma propre stupidité. Ce n’était pas que j’avais un mauvais mari. Ce n’était pas que les choses conspiraient contre moi ; c’est littéralement, je n’ai personne à blâmer pour cela sauf pour moi-même.”

Dans une nouvelle interview avec Page Six, Porizkova a admis qu’elle voulait mourir après le décès d’Ocasek.

“Ce n’est même pas tellement que j’ai pensé à comment me tuer ou quand me tuer; c’était juste ce sentiment de” Je ne sais tout simplement pas comment continuer. Je ne peux plus faire ça. … Je veux juste de s’en aller'”, a-t-elle déclaré au point de vente. “‘Je ne peux pas supporter de me réveiller demain matin en étant la même personne avec les mêmes sentiments. Je ne peux plus le supporter.'”

En octobre 2021, Porizkova a annoncé qu’elle s’était installée avec la succession d’Ocasek. Bien qu’elle ait refusé de révéler combien d’argent elle recevait, le mannequin a déclaré au podcast “The Originals” du Los Angeles Magazine qu’elle “va bien aller”.

Un nouvel épisode de “Red Table Talk” sera diffusé le 16 novembre à 9h PT/12h HE sur Facebook Watch.