Paulina Porizkova dit que feu son ex Ric Ocasek ne lui a pas dit qu’il était marié et qu’il avait des enfants quand ils ont commencé à sortir ensemble

Paulina Porizkova a déclaré que son défunt mari, le rockeur Ric Ocasek, ne lui avait pas dit qu’il était marié avant qu’ils ne soient ensemble depuis quelques semaines, et qu’elle était déjà “passionnellement amoureuse” de lui.

“Il a en quelque sorte trouvé ‘Oh ouais, au fait, je suis marié.’ J’étais comme ‘Quoi?'”, A déclaré l’homme de 57 ans sur Facebook Watch “Discussion de table rouge” Mercredi.

Elle a écrit dans ses mémoires, “No Filter”, la révélation ressentie comme un “verre d’eau froide jeté” sur son visage. Elle a dit qu’il avait laissé tomber la bombe pendant qu’ils s’embrassaient après qu’elle lui ait demandé de manière ludique de lui dire un secret. Cependant, elle a décidé à 19 ans que ce devait être un mauvais mariage, alors ils ont recommencé à s’embrasser et ont continué à sortir ensemble.

Porizkova a rencontré Ocasek pour la première fois en 1984 sur le plateau du clip de “Drive”. Elle avait 19 ans à l’époque et il en avait environ 40.

Elle a dit qu’elle avait rompu avec son petit ami et s’attendait à ce qu’il quitte sa femme. Quelques mois plus tard, elle a découvert qu’il avait des enfants. “J’étais trop impliquée à ce moment-là”, a-t-elle déclaré.

“Et quand il a dit qu’il avait besoin de temps parce qu’il y avait deux jeunes enfants impliqués, je me suis dit : « C’est un si bon père »”, a-t-elle déclaré aux co-animatrices Jada Pinkett Smith, Willow Smith et la mère de Jada, Adrienne Banfield-Norris. “Il ne m’est jamais vraiment venu à l’esprit qu’il avait tous les mensonges qui avaient commencé dès notre rencontre.”

Elle a dit que leur relation était restée secrète pendant trois ans avant qu’il ne quitte sa femme.

Ils se sont mariés en 1989, mais après près de 30 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer en 2018 après que Porizkova a déclaré qu’elle avait décidé de le soutenir au milieu des luttes conjugales en 2018. À l’époque, Ocasek a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame et Porizkova dit, “il était le seul gars qui n’a pas remercié sa femme sur le podium.”

Porizkova a déclaré qu’au début, Ocasek l’aimait “de manière obsessionnelle”, mais au fil des années, il “a reculé” et elle s’est sentie “abandonnée” car il ne voulait pas travailler sur leur mariage.

Elle a dit qu’elle avait commencé à sortir ouvertement même si elle et Ocasek vivaient toujours ensemble dans des chambres séparées et étaient amoureuses d’un autre homme quand Ocasek est décédé en 2019.

L’ancien mannequin prenait soin de lui alors qu’il se remettait d’une opération pour un cancer du poumon qui avait été attrapé tôt, a-t-elle dit, et Ocasek lui a dit qu’il était fatigué et qu’il s’était couché tôt un soir. “Il avait juste l’air de dormir”, a-t-elle déclaré en apportant un café à Ocasek le lendemain matin. “C’est là que j’ai vu son visage, j’ai vu ses yeux, et ils ne ressemblaient plus à des yeux. Et tout a commencé à me passer par la tête.”

Elle a dit que ses jambes ont commencé à se déformer alors qu’elle “paniquait” en pensant qu’elle devait rejoindre ses enfants. Porizkova et Ocasek ont ​​partagé deux fils ensemble. “Être témoin de la douleur de mes enfants a probablement été l’une des pires choses qui me soient arrivées”, a-t-elle ajouté en retenant ses larmes.

Elle a dit non seulement qu’elle avait été déshéritée du testament d’Ocasek, la laissant fauchée, mais qu’elle avait également été abandonnée par son petit ami le jour où elle quittait la maison qu’elle partageait avec Ocasek “quand j’ai probablement le plus besoin de lui”.

“Je ne comprends pas qu’on aime quelqu’un et qu’on s’en aille”, a-t-elle ajouté, expliquant que le petit ami avait dit qu’elle était “trop” pour lui.

Elle a convenu qu’il avait raison parce qu’elle pleurait la perte de son mari, qu’elle était fauchée et qu’elle traversait la ménopause.

“Il y a une bonne année de ma vie où je ne me souviens pas de grand-chose, mais j’ai aimé marcher dans les bois derrière ma maison en jouant comme Herman’s Hermits” The End of the World “et en hurlant”, a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: “Maintenant, j’ai 57 ans et je suis dans la piscine de rencontres”, a-t-elle ri. “C’est une petite piscine – une petite flaque d’eau sale. Ça craint.” Elle a dit que des hommes de son âge prêts à sortir avec des femmes de son âge avaient déjà couché avec ses amis.

“Il y a comme cinq gars que nous continuons à faire circuler”, a-t-elle plaisanté.