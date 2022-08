Paulina Porizkova applaudit après que le chirurgien plasticien ait signalé les imperfections du visage: doit être “réparé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paulina Porizkova se bat contre un chirurgien plasticien qui aurait souligné tout ce qui “n’allait pas” avec son visage.

La top-modèle de 57 ans, originaire de Tchécoslovaquie, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo en gros plan d’elle-même vendredi et a écrit qu’elle avait découvert que la même photo avait été republiée par un chirurgien esthétique “discutant en détail de ce que [she] nécessaire.” Le message “a depuis été supprimé.”

“Ces creux embêtants sous mes joues pourraient être éliminés avec des charges, du Botox pour mon front, ces rides sur le côté de ma bouche et les cordes de mon cou, et tout un tas de lasers pour resserrer et lisser et resserrer tout, ” disait sa légende.

Elle a continué à dire qu’elle cherchait le poste du médecin, mais a étonnamment découvert qu’il avait été effacé.

LA COUVERTURE VOGUE “FRONTAL NUDE” DE PAULINA PORIZKOVA N’A PAS ÉTÉ RETOUCHÉE :

“C’est ce à quoi une femme plus âgée aux yeux du public doit faire face. On me dit que mon visage a besoin d’être “réparé”. Cela a en quelque sorte “mal tourné” en vieillissant”, a ajouté le mannequin. “Est-il étonnant que la plupart d’entre nous qui ont les moyens recourent à certaines formes de réparation de ce qu’on nous dit être cassé?”

Le mannequin Sports Illustrated Swimsuit, qui a répondu aux critiques dans le passé pour avoir partagé des photos nues à son âge, a poursuivi en disant “pour info, j’ai eu des traitements au laser” et “le stylo à plasma”.

“J’aimerais trouver un équilibre entre être fière de faire mon âge et me sentir jolie parfois. Dans mon travail, je suis confrontée à mon propre visage avec des détails presque artificiels – et même si j’en suis venu à accepter la plupart de cela, j’ai encore du mal à tout accepter”, a-t-elle déclaré dans son long message sur les réseaux sociaux.

PAULINA PORIZKOVA PARTAGE UNE PHOTO NUE ALORS QU’ELLE RÉPOND À SES CRITIQUES: ” JE POURRAIS ENFIN ME FAIRE “

Porizkova a pris position et a noté que les gens ne devraient pas dire à une femme “ce qu’elle” doit “faire pour elle-même, afin d’être considérée comme attirante”.

PAULINA PORIZKOVA, 56 ANS, DIT QU’ELLE “NE POUVAIT PAS RÉSISTER À POSER” DANS SON STRING BIKINIS PENDANT LES VACANCES

“Que ce soit la couleur des cheveux, le maquillage, les crèmes de ski ou les vêtements – ou les options les plus invasives – lui font honte”, a-t-elle fait remarquer. “Chaque fois que vous vous surprenez à penser ou à dire “tu sais, tu devrais…” à une amie, arrête-toi un instant. Si elle ne demande pas d’aide, l’aides-tu vraiment ?”

Elle a conclu son message en disant : “Trouvez ce que vous pensez être beau chez vos amis et faites-le remarquer. La meilleure façon de se soutenir mutuellement est de célébrer ce qui est déjà là.”

Des célébrités ont soutenu Porizkova en pesant sur le poteau.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Vous ne pouvez pas réparer la perfection. C’est ce que nous pouvons tous être si nous nous permettons cette compassion de croire xx”, a commenté l’ancien juge et photographe de mode “America’s Next Top Model” Nigel Barker.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de “Real Housewives”, Lisa Rinna, a également salué le mannequin de Sports Illustrated Swimsuit et lui a dit : “Salut ma belle !!!”

Un représentant de Paulina Porizkova n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.