Paulina Pobocha nommée présidente et conservatrice de l’art contemporain à l’Art Institute of Chicago

L’Art Institute of Chicago a nommé Paulina Pobocha au poste de présidente et conservatrice du département d’art moderne et contemporain, un an seulement après sa nomination au poste de conservatrice au Hammer Museum de Los Angeles. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à l’AIC, elle supervisera les acquisitions et les expositions du département.

Au cours de la dernière année au Hammer, Pobocha a occupé le poste de conservatrice principale de Robert Soros, un poste qu’elle a occupé en septembre 2023, alors qu’elle était très nouvelle sur la scène artistique de Los Angeles. Pendant son séjour sur la côte ouest, elle a organisé la prochaine édition du Hammer de la biennale « Made in LA » aux côtés de la commissaire Essence Harden. L’ouverture de cette exposition est prévue pour 2025.

Avant de s’installer à Los Angeles, Pobocha a passé 15 ans en tant que conservatrice d’art moderne et contemporain au Museum of Modern Art de New York. Une exposition consacrée à l’artiste allemand Thomas Schütte qu’elle a organisée sera inaugurée plus tard ce mois-ci. Avant cela, elle a contribué à organiser d’autres expositions personnelles majeures pour les artistes Guadalupe Maravilla, Rachel Harrison, Robert Gober et Claes Oldenburg au MoMA.

Pobocha sera sous les ordres de James Rondeau, président et directeur d’Eloise W. Martin à l’Art Institute. Dans un communiqué, Rondeau a salué son expérience dans le domaine, de Los Angeles à New York. Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que sa vision profite désormais au public de Chicago et « s’appuie sur l’élan que nos responsables de la conservation ont déjà mis en place ». Le musée a engagé Ann Goldstein au poste de directrice adjointe et de présidente et conservatrice de l’art moderne et contemporain, un poste nouvellement créé, en 2016.

La nomination de Pobocha fait suite à une importante injection de capitaux pour le musée, qui a annoncé la semaine dernière que le fiduciaire émérite Aaron I. Fleischman avait fait un don record de 75 millions de dollars à l’institution pour créer une nouvelle aile consacrée à l’art de la fin du XIXe siècle, moderne et contemporain. Les fonds serviront à réorganiser davantage l’espace d’exposition de l’AIC, un effort que Rondeau a lancé en 2019.