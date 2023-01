Paulina Gretzky porte un bikini noir et une chemise blanche sur une nouvelle photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Paulina Gretzky a laissé ses fans baver devant un instantané grésillant d’Instagram une fois de plus. La joueuse de 34 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux le 18 janvier et a partagé une photo fumante en tant que fille aînée de la légende de la LNH, Wayne Gretzky, portait un bikini string noir et une chemise blanche boutonnée pour homme. «ttyl», a-t-elle sous-titré le message, en utilisant l’acronyme de «vous parler plus tard».

La superbe A-lister, qui est connue pour inonder ses médias sociaux d’images accrocheuses, a posé de manière séduisante dans son jardin luxuriant tout en étant entourée d’un paysage pittoresque de grands arbres et de nature partout. Elle a présenté son physique impressionnant dans un maillot de bain deux pièces étriqué.

Le mannequin et chanteur canado-américain a associé le look sexy à une chemise blanche pour homme et à une casquette de baseball assortie portant l’inscription “Polo Lounge”. Paulina a opté pour un maquillage minimal qui a mis en valeur sa beauté naturelle. Ses mèches blondes emblématiques sont tombées en vagues lâches sur ses épaules et elle a sauté des bijoux à l’exception de son énorme bague de fiançailles de son mari et golfeur professionnel, Dustin Johnson.

Les célébrités et les fans ont envahi la section des commentaires de Paulina pour jaillir sur la beauté blonde. “Condamner!!!” actrice Brooks Nader a répondu. “Ce sont de bons gènes ici”, a écrit un fan. “Mes yeux viennent d’avoir une crise cardiaque”, a commenté un autre adepte de l’instantané sexy.

Paulina est la reine du contenu et elle sait toujours comment faire revenir ses abonnés pour en savoir plus. Elle est allée sur Instagram quelques semaines auparavant le 2 janvier alors qu’elle ressemblait à une vraie vie Barbie au volant d’une jeep rose tout en portant un petit bikini rose.

Sur la photo, Paulina portait un haut triangle rose plongeant qui révélait un large décolleté avec un bas assorti à taille haute et à bretelles fines. Elle a accessoirisé son look avec des lunettes de soleil aviateur surdimensionnées et un collier ras du cou. Sur la photo, elle conduisait un camion Moke rose alors que ses cheveux bruns étaient détachés et raides alors qu’elle conduisait avec deux adorables poussins sur le côté de la voiture.

