Pauley Perrette dit « plus jamais » d’agir après l’annonce de sa retraite

Lorsque Pauley Perrette a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de revenir au métier d’actrice, elle le pensait vraiment.

L’ancienne actrice, autrefois une star de télévision bien-aimée grâce à son rôle de longue date en tant que médecin légiste Abby Sciuto dans la série CBS NCISa en outre expliqué sa décision de se retirer des feux de la rampe dans une nouvelle interview avec Bonjour! « Je ne suis pas ingrate pour les avantages que cela m’a apportés, mais je suis une personne différente maintenant et je veux être là pour cela – le bon, le mauvais et le douloureux », a-t-elle déclaré. « Je veux être moi-même tout le temps, et il me faut beaucoup de courage pour me dire cela, mais c’est authentiquement ce que je ressens. »

Perrette a été castée NCIS en 2003 après avoir travaillé comme acteur pendant près d’une décennie sur des projets tels que The Drew Carey Show, Veronica’s Closet, Jesse, Presque célèbre et Moment de votre vie. Son NCIS run l’a trouvée en vedette dans la procédure pendant 15 saisons impressionnantes sur 352 épisodes de 2003 à 2018. Au moment de son départ, Perrette a porté plainte pour agression ou crime. Plus tard, elle a visé sa co-star Mark Harmon en disant qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec lui.

CBS TV Studios a répondu à l’époque : « Pauley Perrette a fait un superbe parcours sur NCIS et elle va nous manquer à tous. Il y a plus d’un an, Pauley nous a fait part d’un problème concernant son lieu de travail. Nous avons pris l’affaire au sérieux et avons travaillé avec elle pour trouver une solution. Nous nous engageons à garantir un environnement de travail sûr sur tous nos spectacles.

Une histoire orale publiée en septembre dernier par Le journaliste hollywoodien faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé. « Dans le cas de Pauley Perrette, il y a eu un incident avec le spectacle avec un chien. Le chien appartenait à Harmon et, apparemment, il a mordu quelqu’un », a révélé le producteur exécutif Charles Floyd Johnson. «Pauley était une énorme, énorme SPCA [Society for the Prevention of Cruelty to Animals] personne animale. Et puis le chien a continué à venir avec Harmon, et elle a estimé que ce n’était pas sécuritaire pour le spectacle. À la fin de cette année-là, elle avait l’impression que cela ne fonctionnait plus pour elle et qu’il était temps de passer à autre chose.

NON, JE NE REVIENS PAS ! JAMAIS! (S’il vous plaît, arrêtez de demander ?) Je suis terrifiée à l’idée qu’Harmon et lui m’attaquent. J’en fais des cauchemars. J’ai un nouveau spectacle qui est SÛR ET HEUREUX ! Vous allez adorer !#HappyPlace Je vous aime tous ! –Pauley Perrette (@PauleyP) 7 juin 2019

Perrette a ensuite été en tête d’affiche de la série télévisée de courte durée. Casséqui a duré 13 épisodes et s’est terminé en 2020. Elle a ensuite annoncé qu’elle se retirerait du métier d’actrice. Perrette reste active dans les causes qui lui tiennent à cœur et est créditée en tant que productrice exécutive du documentaire. Studio Un pour toujours, à propos de la discothèque gay emblématique de Los Angeles.

Il s’avère que ce n’est pas un hasard si son dernier crédit est un documentaire. « À ce stade de ma vie, j’ai ce besoin profond de trouver de l’authenticité dans tout, et être acteur, surtout à certains moments de ma vie, a été une grande évasion ; c’est comme une drogue parce que je n’étais pas obligée d’être moi-même, je pourrais être quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré à la publication. « Mon personnage n’avait pas tous les problèmes que j’avais. C’est pour ça que je ne regarde que des documentaires, je veux la vérité. Pour moi, redevenir acteur m’enlèverait cette vie de véritable authenticité que je vis à 100 % du temps.