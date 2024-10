Pauley Perrette, ancienne élève du NCIS, révèle pourquoi elle ne reviendra «jamais» au théâtre

Perrette a quitté son rôle d’Abby Sciuto dans la série bien-aimée en 2018.

Pauley Perrette a raccroché son chapeau quand il s’agit d’agir.

Dans une nouvelle interview avec Bonjour! magazine mardi, le NCIS une ancienne a déclaré qu’elle ne reviendrait « plus jamais » à l’écran après avoir quitté son rôle d’Abby Sciuto dans la série bien-aimée en 2018.

« Revenir acteur, ce serait m’enlever de cette vie de véritable authenticité que je vis à 100 % du temps », a expliqué Perrette, 55 ans.

L’ancienne actrice a déclaré que cela se résumait en grande partie au fait qu’elle était une « personne différente maintenant » de celle qu’elle était lorsqu’elle est tombée « accidentellement » dans le métier d’actrice dans les années 90. Perrette a obtenu son premier rôle dans l’émission ABC Afterschool Special en 1994 et, dans les années qui ont suivi, elle est apparue dans diverses émissions de télévision et films.



Elle a fait ses débuts dans le rôle d’Abby dans NCIS lors de la première de la série en 2003.

« Je veux être là pour ça – le bon, le mauvais et le douloureux », a-t-elle déclaré au média. « Je veux être moi tout le temps, et il me faut beaucoup de courage pour me dire ça, mais c’est authentiquement ce que je ressens. »

Perette a clairement indiqué qu’elle n’était « pas ingrate pour les avantages » que sa carrière d’actrice lui a apportés, ajoutant qu’elle n’avait pas complètement quitté Hollywood. Ces jours-ci, elle se concentre sur la production exécutive de documentaires.

« À ce stade de ma vie, j’ai ce besoin profond de trouver de l’authenticité dans tout, et être acteur, surtout à certains moments de ma vie, a été une grande évasion ; c’est comme une drogue parce que je n’étais pas obligé d’être moi-même, Je pourrais être quelqu’un d’autre », a partagé Perrette. « Mon personnage n’avait pas tous les problèmes que j’avais. »

« C’est pour ça que je ne regarde que des documentaires, je veux la vérité », a-t-elle ajouté.



L’ancien NCIS L’actrice a annoncé en octobre 2017 qu’elle ne reviendrait pas à la série après avoir affirmé dans une série de publications sur les réseaux sociaux qu’elle avait subi « plusieurs agressions physiques » sur le plateau de la série.

Ce n’est que des années plus tard, cependant, que Perrette a allégué que son ancienne co-star, Mark Harmonc’était la raison derrière elle NCIS sortie.

« NON, JE NE REVIENS PAS ! JAMAIS ! (S’il vous plaît, arrêtez de demander ?) Je suis terrifiée à l’idée qu’Harmon et lui m’attaquent », Perrette allégué dans une publication sur les réseaux sociaux à partir de juin 2019. « J’en fais des cauchemars. J’ai un nouveau spectacle qui est SÛR ET HEUREUX ! Vous allez l’adorer ! #HappyPlace Je vous aime tous ! »

À l’époque, elle a publié un message distinct alléguant qu’un NCIS Un membre de l’équipe a également été blessé pendant le tournage.

« Vous pensez que je ne m’attendais pas à un retour de flamme ? Vous vous êtes trompé. CECI est arrivé à mon membre d’équipage et je me suis battu comme un diable pour empêcher que cela ne se reproduise ! » Perrette a poursuivi en affirmant, en partageant une photo de l’œil au beurre noir du prétendu membre d’équipage. « Pour protéger mon équipage ! Et puis j’ai été agressé physiquement pour avoir dit NON !? et j’ai perdu mon emploi. »