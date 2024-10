Paula Calhoon et Robin Machajewski

Dans le district 87 de House, la représentante de l’État Paula Rawl Calhoon, une républicaine du comté de Lexington, se présente à la réélection contre le candidat libertaire Robin Machajewski.

La course, dans le district du comté de Lexington, ne compte aucun candidat démocrate.

Le vainqueur de la course purgera un mandat de deux ans.

Paula Rawl Calhoon

Nom: Paula Rawl Calhoon

Faire la fête: Républicain

Âge: 66

Profession/lieu de travail : Retraité de l’État (enseignant d’une école publique et directeur adjoint d’un organisme public). Aujourd’hui, elle est législatrice à plein temps du district 87.

Éducation/école : Paula a obtenu un baccalauréat en éducation préscolaire et une maîtrise en éducation de l’Université de Caroline du Sud, en Colombie.

Expérience politique ou civique : Paula est membre de la Lexington Chamber ; Club des femmes de Lexington (présidente); Église luthérienne St. Stephens ; membre du conseil d’administration de la Lexington Medical Center Foundation ; Auxiliaire bénévole du Lexington Medical Center (président) et notaire pour SC

Site de la campagne : calhoonforstatehouse.com

Pourquoi vous présentez-vous aux législatives ?

Calhoun a été approchée par les dirigeants de sa communauté pour se présenter au House District 87, un siège vacant. Au cours des conversations, ils ont souligné l’éthique de travail conservatrice et attentionnée de Calhoun et ses antécédents distingués. Après les vacances de Noël, Paula Calhoun a consulté sa famille et ils ont prié pour sa candidature. Aujourd’hui, Paula se présente pour aider les citoyens du district 87 à naviguer dans les programmes du gouvernement ; soutenir l’éducation, la sécurité publique, le monde des affaires et les mesures de conservation dans sa communauté ; et, enfin, d’aborder les politiques à l’échelle de l’État.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

Les priorités de la prochaine session législative sont l’éducation, la sécurité publique, les opportunités d’emploi, la fiscalité et les routes. Sa liste croissante pour l’exercice 2025-26 englobe des questions allant de la cosmétologie aux tutelles en passant par la responsabilité en matière d’assurance restaurant, pour n’en citer que quelques-unes. Il convient également d’envisager des suspensions des écoles maternelles pour la petite enfance et une révision des politiques de code de conduite dans les écoles primaires, intermédiaires et secondaires. Les deux dernières questions auront un impact significatif sur l’apprentissage aujourd’hui et, espérons-le, sur de meilleurs résultats éducatifs à l’avenir.

Pour quels projets du comté de Lexington préconiseriez-vous d’affecter un financement via le budget de l’État ?

En ce qui concerne le plaidoyer en faveur d’un financement réservé au comté de Lexington, il est nécessaire de réduire la circulation sur Longs Pond Road, avec accès à l’Interstate 20. Il y a de fortes embouteillages dus aux véhicules commerciaux et résidentiels à cet échangeur. Paula continue de rechercher, de rencontrer, de surveiller et de travailler avec de grandes et petites entreprises des environs, ainsi qu’avec les responsables du comté et de la ville et le ministère des Transports de SC. Au cours de l’exercice 2024-25, le comté de Lexington a reçu un financement pour un « rapport de justification des échanges ». À l’automne 2025, le programme de baseball du comté de Lexington accueillera deux divisions d’âge distinctes de la série mondiale de baseball. Des familles de l’extérieur de l’État se rendront dans nos communautés pour participer à deux stades distincts. Il faudra une communauté de bénévoles et des fonds supplémentaires pour faire de cet événement un événement sûr, bien géré, réussi et réussi.

Robin Machajewski

Nom: Robin Machajewski

Faire la fête: Libertaire

Âge: 53

Profession/lieu de travail : Infirmière praticienne

Éducation/école : Université des soins infirmiers frontaliers

Pourquoi vous présentez-vous aux législatives ?

Afin que la population du District 87 puisse avoir plus d’un choix de candidat et augmenter la visibilité du Parti Libertaire.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de la prochaine session législative ?

Travailler à mettre fin aux impôts fonciers et à réduire la taille du gouvernement en général en supprimant les programmes inutiles et inutiles.

Pour quels projets du comté de Lexington préconiseriez-vous d’affecter un financement via le budget de l’État ?

Aucun pour le moment.