« American Idol » est revenu lundi avec un visage familier derrière la table des juges et une annonce choquante selon laquelle un favori a abandonné la compétition.

L’animateur Ryan Seacrest a ouvert la première émission en direct de la saison en annonçant que Wyatt Pike, étudiant de 20 ans, qui a toujours impressionné les juges par son charme folklorique, a quitté la compétition. Seacrest n’a pas fourni la raison pour laquelle Pike avait quitté «Idol».

Mais le spectacle doit continuer.

Au cours de l’émission en direct de deux heures, Seacrest a révélé qui était en sécurité et qui risquait de rentrer chez lui. Les 10 candidats avec le plus de votes ont obtenu leur place dans le top 12 – mais pour les cinq derniers, c’était à Katy Perry, Lionel Richie et la juge invitée Paula Abdul de décider qui parmi eux gagnerait les deux dernières places de la prochaine compétition. phase.

Abdul, un juge OG de l’époque où Fox a diffusé la série, a déclaré qu’il était « nostalgique » d’être de retour. Elle a temporairement remplacé Luke Bryan, qui a été testé positif au COVID-19.

Récapitulatif d’American Idol: Top 16 donner des performances émotionnelles après des résultats choquants de vote des fans

« C’est dingue à quel point vous êtes tous talentueux », a déclaré Abdul aux candidats. « J’ai l’impression de regarder les Grammys dans la catégorie du meilleur nouvel artiste. »

Voici ce qui s’est passé:

Colin Jamieson

Le premier chanteur de la soirée à atterrir dans la « zone de danger » était le chanteur de mariage de 22 ans (et ancien membre du groupe de garçons) Colin Jamieson. En chantant pour sa vie « Idol », Jamieson a basculé sur « Waves » de Dean Lewis.

« Cela me ramène tout de suite », a déclaré Abdul après sa performance. « Vous mettez tellement de passion dans vos performances que cela nous fait sourire. Votre charisme, c’est contagieux. »

Perry a déclaré que Jamieson a « tellement grandi sous nos yeux. »

« Je pense vraiment que vous avez trouvé votre voix, vous avez trouvé votre esprit et vous vous êtes retrouvé, » continua-t-elle.

«American Idol»: Luke Bryan a COVID-19; Paula Abdul revient en tant que juge suppléant

Madison Watkins

La prochaine candidate à terminer dans les cinq derniers était Madison Watkins, qui a épaté les juges dimanche avec sa performance émouvante de « Gravity » de Sara Bareilles.

Reprenant la scène, le mannequin de 26 ans a chanté une version jazzy de « Hotline Bling » de Drake.

Richie a dit que Watkins « l’a mis sur le sol ce soir. »

« Il est très clair pour moi que Madison chantait pour la carrière, l’histoire de votre vie, tout », a-t-il ajouté. « La compétition est également extrêmement rude cette fois-ci, alors comprenez ce que vous avez livré ce soir ne pourrait pas être mieux. »

‘American Idol’ ferme le Top 24 comme Jewel n’est pas d’accord avec Katy Perry et Madison Watkins les liens avec Tori Kelly sur la foi

Watkins a plaisanté en disant que sa mère disait toujours « ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini ».

Abdul a accepté et a partagé les conseils de son propre parent. « Tu sais ce que mon père m’a appris? » Non, c’est le début d’une négociation « », dit-elle, ajoutant que la voix de Watkins « est comme un vieil ami ».

Beane

Le chanteur de mariage Beane, qui a été félicité dimanche par les juges pour sa sympathie, n’a pas pu se placer parmi les 10 meilleurs obtenteurs de voix.

Le jeune homme de 23 ans a chanté « Grow As We Go » de Ben Platt.

« Vous étiez si détendu. Vous étiez si calme. Vous avez grandi dans votre art », a déclaré Richie. « Vous venez de vous détendre dans votre talent, et c’est tout ce que vous pouvez faire, mon ami. »

Abdul a dit qu’elle était « hypnotisée », tandis que Perry a dit qu’elle était une « fan de bébé Beanie portant des cartes ».

« J’ai adoré te voir grandir, » continua Perry. « Votre évolution a été incroyable à regarder, et le contrôle sur cette chanson était si beau. »

Chanteur d’American Idol fait ses débuts après la chirurgie, Katharine McPhee revient pour un duo émotionnel

Alanis Sophia

L’étudiante Alanis Sophia, 19 ans, s’est également retrouvée en danger de rentrer chez elle. Elle a tout laissé sur la scène avec une performance de « Heart Attack » de Demi Lovato qui a mis Abdul sur ses pieds.

« Vous avez cette ténacité, ce feu en vous », a déclaré Abdul. « Nous ne pouvons pas garder nos yeux sur vous. »

Richie et Perry ont félicité Sophia pour avoir livré une performance dans des circonstances stressantes.

« Je ne sais pas comment vous pourriez recevoir ce coup et monter sur scène et livrer cette performance », a-t-il déclaré. «Vous avez si bien fait, recevoir ce coup de« non ». «

Perry a conseillé: « Prenez cette peur, ce rejet, ce« non »et laissez-le simplement construire et brûler et faire une grande performance et un grand artiste. »

‘American Idol’ sélectionne le top 24: Un concurrent viral prend de gros risques, d’autres chanteurs apprennent le destin

Graham DeFranco

Le pilote d’arpentage aérien Graham DeFranco, 27 ans, était le dernier concurrent dans la zone de danger, mettant sa voix robuste et chaleureuse à utiliser sur « Cover Me Up » de Jason Isbell.

« Il y avait une différence de 900 voix entre certains candidats », a déclaré Perry. « Vous êtes pilote, mais je pense que vous avez finalement pris votre envol vous-même. »

Abdul a comparé la voix de DeFranco à «du beurre dégoulinant».

«Votre voix est réconfortante», a-t-elle ajouté. « C’est si doux. »

‘American Idol’ commence à dévoiler le top 24: Le sosie de Katy Perry et d’autres apprennent leur destin

Qui est rentré à la maison?

Après une délibération, les juges ont décidé de sauver Watkins et Beane.

« Vous avez tous le droit d’être si fiers de vous-mêmes », a déclaré Abdul. « Vous êtes tous assez stellaires et, encore une fois, c’est probablement la saison la plus difficile. »

La mannequin et chanteuse de mariage rejoindra Casey Bishop, Deshawn Goncalves, Cassandra Coleman, Caleb Kennedy, Ava August, Chayce Beckham, Alyssa Wray, Willie Spence, Grace Kinstler et Hunter Metts dans le top 12.

« Idol » continue dimanche (8 HNE).