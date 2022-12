Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie, est hospitalisé

John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique mercredi que le gouvernement américain avait tenté en vain d’obtenir des informations sur l’état de santé de M. Whelan et sur l’endroit où il se trouvait.

“Au moment où nous parlons ce matin, malheureusement, nous n’avons pas de mise à jour spécifique sur l’endroit où il se trouve ou dans quel état il se trouve”, a déclaré M. Kirby. Il a ajouté: “Nous sommes profondément préoccupés par le manque d’informations et le manque de contact de Paul, et nous y travaillons vraiment aussi dur que possible par les voies diplomatiques.”

S’exprimant sur MSNBC lors d’une visite à Bucarest, en Roumanie, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré que des responsables américains avaient rendu visite à M. Whelan le 16 novembre et lui avaient parlé par téléphone “à peu près” au même moment, mais n’avaient pas eu de contact avec lui depuis. “Nous travaillons tous les jours pour nous assurer que nous avons un contact avec lui, que nous comprenons quelle est la situation exacte”, a déclaré M. Blinken.

David Whelan a déclaré dans un e-mail mercredi: “Cela pourrait n’être rien mais, dans ce cas, vous devez toujours envisager les pires scénarios.”

Paul Whelan, un ancien marine américain qui a ensuite travaillé comme responsable de la sécurité d’entreprise, a été arrêté dans un hôtel de Moscou en décembre 2018 et condamné en juin 2020 pour des accusations d’espionnage qui, selon le gouvernement américain, ont été fabriquées.