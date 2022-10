Paul Wellens: St Helens nomme la légende du club comme nouvel entraîneur-chef après le départ de Kristian Woolf | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez comment St Helens a remporté un quatrième titre consécutif en Super League, alors que nous revenons sur certains matchs clés de la saison

St Helens a annoncé que la légende du club, Paul Wellens, prendrait la relève en tant que nouvel entraîneur-chef pour 2023.

Wellens, qui a pris sa retraite en 2015 après avoir joué pour son club d’enfance pendant 18 ans, a travaillé comme assistant à St Helens et en Angleterre pendant huit ans sous la direction d’entraîneurs tels que Wayne Bennett, Steve McNamara et Shaun Wane.

Il reprend maintenant le rôle des Saints de Kristian Woolf qui quitte le club après avoir remporté trois Grand Finals d’affilée.

Woolf soutient Wellens pour réussir

Woolf soutient Wellens pour réussir

Plus tôt cette année, l’ancien entraîneur de St Helens, Woolf, a été interrogé sur les références de Wellens pour le poste le plus élevé et a soutenu son assistant pour prendre le relais, insistant sur le fait que le club “ne trouvera rien de mieux que ce qui est assis devant lui”.

“Je soutiendrais Paul Wellens à 100%”, a déclaré Woolf. “En fin de compte, le club doit prendre une décision là-bas. Ce n’est pas ma décision à prendre. Mais ce que je peux faire, c’est parler de ce que je vois en Paul Wellens en tant qu’entraîneur.

Revivez comment St Helens est devenue la première équipe de Super League à remporter un record de quatre grandes finales consécutives

“D’abord et avant tout, c’est une personne formidable. C’est une personne honnête et une personne digne de confiance. Ce sont des atouts dont vous avez besoin chez un entraîneur et un bon entraîneur, car c’est le genre de personnes que les joueurs veulent faire confiance et pour qui jouer parce qu’ils savent qu’ils peuvent faire exactement cela, et c’est la confiance.

“En tant qu’entraîneur de football, il est très compétent. Il a une grande expérience et il a travaillé avec de très bons entraîneurs ici. Je ne parle pas de moi ici, je parle des gens avec qui il a travaillé avant mon arrivée.

Paul Wellens, entraîneur adjoint de St Helens, discute de la victoire de quatre grandes finales consécutives lors d'une partie de snooker

“C’était un bon entraîneur quand je suis arrivé, c’est sûr. J’aimerais penser que j’ai aidé d’une certaine manière, mais c’était déjà un bon entraîneur. Il a travaillé avec des gens comme Wayne Bennett et Shaun Wane et il a eu de formidables entraîneurs en tant que joueur à qui il a pris beaucoup de choses.

“Le plus gros résumé que je puisse lui donner en termes d’une personne qui, je pense, a tous les attributs pour être entraîneur, il pense au jeu un peu différemment. Il a ses propres idées et philosophies sur la façon dont le jeu devrait être joué et ce qui est important dans le jeu.

“Si le club envisageait d’aller chercher un entraîneur adjoint en Australie, je ne pense pas qu’il trouverait mieux que ce qui est devant lui.”