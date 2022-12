Paul Vaughan: la nouvelle signature des Warrington Wolves embrasse son prochain défi en Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

L’attaquant expérimenté de la LNR Paul Vaughan a rejoint Warrington pour un contrat de deux ans pour la saison 2023 de la Super League

Lorsque Paul Vaughan a approché son coéquipier des Bulldogs de Canterbury, Luke Thompson, pour obtenir des conseils sur un éventuel passage en Super League, l’ancien homme de St Helens était un peu moins amoureux de sa destination potentielle.

Malgré les opinions de l’international anglais, Vaughan a ensuite conclu un accord de deux ans avec les rivaux des Saints, Warrington Wolves, en juin de cette année et le mois dernier est arrivé sur ces côtes à temps pour la deuxième semaine d’entraînement de pré-saison du club.

La perspective de jouer dans les matchs de derby entre Warrington et les champions en titre St Helens, qui a remporté un quatrième triomphe consécutif sans précédent en Grande Finale en octobre, n’est qu’une perspective que le joueur de 31 ans savoure dans son passage à la Super League – même si Thompson préférerait peut-être porter le Red Vee plutôt que le Primrose and Blue.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Il était assez partial, ce qui est compréhensible!” Vaughan a dit Sports du ciel en riant, bien qu’il ait trouvé de nombreuses paroles de sagesse de Thompson utiles.

“J’ai eu pas mal de conversations avec Thommo et il a été très utile avec ses conseils et ce qu’il a transmis.

“Il était évidemment à Saints et c’est un club assez fort. Vous voulez affronter ces clubs forts et voir comment vous allez, donc c’est assez excitant.”

Le passage de l’attaquant Vaughan de la LNR à la Super League intervient après une seule saison avec les Bulldogs, après avoir commencé sa carrière avec le club de sa ville natale Canberra Raiders où il a fait 85 apparitions entre 2013 et 2016, suivies de cinq autres saisons avec St George Illawarra Dragons.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les nouveaux Warrington Wolves signent Paul Vaughan sur la façon dont il s’assure qu’il tire le meilleur parti de lui-même chaque semaine après avoir rejoint la saison 2023 de la Super League Les nouveaux Warrington Wolves signent Paul Vaughan sur la façon dont il s’assure qu’il tire le meilleur parti de lui-même chaque semaine après avoir rejoint la saison 2023 de la Super League

Il faisait également partie de l’équipe gagnante de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles du Sud en 2018, tout en représentant l’Italie – se qualifiant par l’intermédiaire de sa grand-mère maternelle – aux Coupes du monde de rugby à XV 2013 et 2017 et en remportant deux sélections pour l’Australie en 2019.

Le déménagement dans le nord du Cheshire depuis les plages de Sydney a signifié un changement de style de vie pour Vaughan et sa famille également, mais ils s’installent déjà dans la vie en Angleterre alors qu’il entame le prochain chapitre de sa carrière dans la ligue de rugby.

“Je pense que c’était le bon moment”, a déclaré Vaughan à propos du déménagement à Warrington. “J’étais satisfait de ma carrière dans la LNR et j’ai été extrêmement chanceux de jouer aussi longtemps avec les équipes que j’ai faites, alors j’ai juste pensé que j’aimerais essayer quelque chose de nouveau.

“J’ai réalisé tout ce que j’avais prévu de faire là-bas, et je voulais venir ici et découvrir un nouveau jeu et me tester contre les joueurs ici.

J’ai tout réussi là-bas [in Australia] Je voulais faire, et je voulais venir ici et découvrir un nouveau jeu et me tester contre les joueurs ici. Paul Vaughan sur le déménagement à Warrington

“C’est certainement un peu un changement de style de vie venant des plages du sud de Sydney, mais moi et ma famille sommes venus avec un esprit ouvert. Nous adorons cet endroit, c’est vraiment beau, donc ça a été un très bon changement jusqu’à présent. “

Vaughan est rejoint pour quitter l’Australie par son ancien coéquipier de St George Illawarra et attaquant Josh McGuire, le pack des Wolves étant encore renforcé avant la campagne 2023 par les signatures du duo des Dragons catalans Gil Dudson et Sam Kasiano. .

Renforcer la force du peloton a été un domaine prioritaire dans le recrutement de l’entraîneur-chef Daryl Powell après une première année décevante à la tête qui a vu les Wolves terminer 11e – leur plus bas résultat de l’histoire de la Super League – et il s’attend à ce que Vaughan ait un impact significatif. .

“Si vous regardez ses statistiques cette année, il a été exceptionnel”, a déclaré Powell Sports du ciel. “C’est un gros porteur de ballon, il défend bien, bouge bien et travaille dur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Warrington Wolves, Daryl Powell, explique ce que Paul Vaughan apportera au club lors de la saison 2023 de la Super League L’entraîneur-chef des Warrington Wolves, Daryl Powell, explique ce que Paul Vaughan apportera au club lors de la saison 2023 de la Super League

“J’ai eu quelques conversations Zoom avec lui et j’aime vraiment la façon dont il apparaît comme un mec. Nous avons tout le temps parlé de la taille et d’être un pack redoutable, et nous avons travaillé dur pour mettre cela en place pour la saison prochaine.”

Avec plus de 200 matchs dans la LNR à son actif, Vaughan souhaite utiliser son expérience pour aider ses coéquipiers et en particulier les plus jeunes membres de l’équipe alors que Warrington vise à revenir parmi les prétendants au titre l’année prochaine.

Même à 31 ans, il est également impatient d’apprendre des joueurs qui l’entourent et est ravi de rejoindre les Wolves alors qu’ils visent à réparer les torts de 2022 – à commencer par la visite des finalistes de la Grande Finale de cette année, Leeds Rhinos, au Halliwell. Jones Stadium lors de l’ouverture de la saison, en direct sur Sports du ciel.

“La bonne chose à propos de l’équipe est que les garçons du groupe d’attaquants sont tous très expérimentés, donc ils ont beaucoup de connaissances sur le jeu et comment il se joue”, a déclaré Vaughan.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Je suis impatient d’apprendre et tout ce que je peux partager avec les garçons, je serai assez ouvert à le faire. Il s’agit de partager des connaissances et d’essayer de s’entraider.

“Dès le départ, vous réalisez que la qualité des joueurs ici est assez impressionnante. Les joueurs qui sont restés avec le club et ceux qui ont signé ont été vraiment impressionnants.

“C’est excitant de traverser ce genre de phase de reconstruction avec le club. J’espère que nous pourrons changer ces résultats et avoir une année réussie l’année prochaine.”

Les Warrington Wolves et les Leeds Rhinos ouvrent la saison 2023 de la Super League le jeudi 16 février (coup d’envoi à 20h), en direct sur Sky Sports.