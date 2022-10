Paul Tudor Jones pense que nous sommes dans ou près d’une récession et l’histoire montre que les actions ont encore à baisser

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones estime que l’économie américaine est proche ou déjà au milieu d’une récession alors que la Réserve fédérale s’est précipitée pour juguler la flambée de l’inflation avec des hausses de taux agressives.

“Je ne sais pas si cela a commencé maintenant ou il y a deux mois”, a déclaré Jones sur “Squawk Box” de CNBC lundi, interrogé sur les risques de récession. “Nous découvrons toujours et nous sommes toujours surpris du début officiel de la récession, mais je suppose que nous allons en entrer une.”

Le Bureau national de la recherche économique est l’arbitre officiel des récessions et utilise plusieurs facteurs pour prendre sa décision. Le NBER définit la récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”. Cependant, les économistes du bureau prétendent même ne pas utiliser le produit intérieur brut comme baromètre principal.

Le PIB a chuté aux premier et deuxième trimestres, et la première lecture du troisième trimestre est publiée le 27 octobre.

Le fondateur et directeur des investissements de Tudor Investment a déclaré qu’il existe un manuel de récession spécifique à suivre pour les investisseurs naviguant dans des eaux dangereuses, et l’histoire montre que les actifs à risque ont plus de marge de chute avant de toucher un fond.

“La plupart des récessions durent environ 300 jours à compter de leur début”, a déclaré Jones. “Le marché boursier est en baisse, disons, de 10 %. La première chose qui se produira, c’est que les taux courts cesseront de monter et commenceront à baisser avant que le marché boursier ne soit réellement au plus bas.”

Le célèbre investisseur a déclaré qu’il était très difficile pour la Fed de ramener l’inflation à son objectif de 2 %, en partie en raison d’importantes augmentations de salaires.

“L’inflation est un peu comme le dentifrice. Une fois que vous l’avez sorti du tube, il est difficile de le remettre en place”, a déclaré Jones. “La Fed essaie furieusement de laver ce goût de leur bouche … Si nous entrons en récession, cela aura des conséquences vraiment négatives pour une variété d’actifs.”

Pour lutter contre l’inflation, la Fed resserre sa politique monétaire à son rythme le plus agressif depuis les années 1980. La semaine dernière, la banque centrale a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive, promettant d’autres hausses à venir. Jones a déclaré que la banque centrale devrait continuer à se resserrer pour éviter une douleur à long terme pour l’économie.

“S’ils ne continuent pas et que nous avons une inflation élevée et permanente, cela crée simplement, je pense, plus de problèmes sur la route”, a déclaré Jones. “Si nous voulons avoir une prospérité à long terme, vous devez avoir une monnaie stable et une manière stable de l’évaluer. Alors oui, vous devez avoir quelque chose de 2% et sous l’inflation à très long terme pour avoir une société stable. Il y a donc une douleur à court terme associée à un gain à long terme.”

Jones est devenu célèbre après avoir prédit et profité du krach boursier de 1987. Il est également président de l’association à but non lucratif Just Capital, qui classe les entreprises publiques américaines en fonction de paramètres sociaux et environnementaux.