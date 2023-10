Paul Tudor Jones dit qu’il est difficile d’aimer les actions compte tenu des risques géopolitiques et de la faiblesse de la situation budgétaire des États-Unis

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a déclaré mardi qu’il s’agissait d’une période extrêmement difficile pour investir dans des actifs à risque, dans un contexte d’escalade des tensions géopolitiques et de situation budgétaire désastreuse aux États-Unis.

« C’est vraiment difficile de vouloir être un investisseur en actions et en actions américaines en ce moment », a déclaré Jones sur « Squawk Box » de CNBC. « Il y a l’incertitude géopolitique… Les Etats-Unis sont probablement dans leur position budgétaire la plus faible depuis certainement la Seconde Guerre mondiale, avec un ratio dette/PIB de 122 %. »

L’investisseur de premier plan a déclaré que la guerre entre Israël et le Hamas avait créé l’environnement géopolitique le plus menaçant et le plus difficile, tout en créant un environnement de marché sans risque. Parallèlement, une hausse des taux d’intérêt a détérioré la santé budgétaire des États-Unis, alors que le pays continue de s’endetter davantage.

« À mesure que les coûts d’intérêt augmentent aux États-Unis, vous entrez dans ce cercle vicieux, où des taux d’intérêt plus élevés entraînent des coûts de financement plus élevés, entraînent une émission de dette plus élevée, ce qui entraîne une nouvelle liquidation des obligations, ce qui entraîne des taux plus élevés, ce qui nous met dans une situation budgétaire intenable. « , a déclaré Jones.

Jones est le fondateur et directeur des investissements de Tudor Investment Corp. Il est devenu célèbre après avoir prédit et profité du krach boursier de 1987.

Il est également président de Just Capital, une organisation à but non lucratif qui classe les entreprises publiques américaines sur la base de critères sociaux et environnementaux.

