Paul Tremblay sur Shyamalan, « Frapper à la cabane », « Club des porteurs »

Une adaptation hollywoodienne semblait être juste au coin de la rue. En effet, un mois avant la sortie de “A Head Full of Ghosts”, la société de production Focus Features remporté une enchère pour les droits du film. L’équipe Downey de Robert Downey Jr. était attachée en tant que producteur. Compte tenu de la prémisse lourde de la télé-réalité du roman et de son drame familial tendu, cela semblait être un candidat naturel pour l’adaptation. Une évidence.

Je n’ai pas de mot contractuel sur le scénario ou le tournage, mais au début, FilmNation était super pour me tenir au courant de la première ébauche d’un scénario et me demander mon avis. Bien plus tard, lorsque nous avons été présentés par téléphone, Night et moi avons discuté du livre et j’ai répondu à un tas de ses questions sur le personnage et l’histoire, sur les raisons pour lesquelles j’ai fait ce que j’ai fait. Je ne peux pas parler de son processus d’écriture de scénario. J’ai pu visiter le plateau et le regarder ainsi que l’équipe travailler pendant deux jours. Je suis ressorti impressionné par l’atmosphère créative positive qu’il a engendrée.

Quand il est devenu clair que non seulement Night était intéressé et attaché, que le film allait en fait en préproduction puis en production, je suis alors passé d’un optimisme prudent à une excitation en temps réel.

Bien sûr, c’était excitant d’entendre qu’il était intéressé car j’ai apprécié un certain nombre de ses films. À l’époque, cependant, étant donné mon expérience antérieure avec les hauts et les bas et le jeu d’attente du développement, j’avais entendu beaucoup de noms passionnants attachés ou intéressés par mes romans précédents, puis les choses s’effondraient inévitablement.

J’ai signé une option avec FilmNation fin 2017. L’équipe de production est alors partie à la recherche d’un réalisateur et d’autres talents à rattacher. Alors qu’un autre réalisateur était brièvement attaché, j’avais entendu dire que Night avait lu le scénario et était intéressé à éventuellement produire. Quand cela n’a pas fonctionné avec le premier réalisateur, Night était toujours intéressé par la production, ce qui l’a ensuite amené à vouloir réécrire le scénario et à le réaliser également.

Tremblay est maintenant clair pour parler de “A Knock at the Cabin”, et il a révélé à CNBC ce que c’est que de passer d’un “optimisme prudent à un enthousiasme en temps réel” alors que son livre était transformé en film. L’interview suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Pourtant, “Knock at the Cabin” – qui met en vedette la star de la WWE devenue acteur Dave Bautista, le vétéran du film “Harry Potter” Rupert Grint et Jonathan Groff, la voix de Kristoff des films “Frozen” – peut finir par représenter une sorte de Début hollywoodien pour Tremblay. Une adaptation de “Survivor Song” est en préparation. Et, oui, il y a un nouvel espoir pour un éventuel film “Head Full of Ghosts”.

Voici la tournure de Shyamalan-esque: après toute cette attente, ces accords et ces accords, Tremblay a dû garder le silence sur le matériel source du film. Pendant des mois. Même après que la prémisse du film ait été révélé plus tôt cette année ce qui a incité de nombreux fans d’horreur à dire: “Ça ressemble énormément à” La cabane du bout du monde “.”

Le réalisateur M. Night Shyamalan, le cinéaste derrière des succès sinueux et dérangeants tels que “The Sixth Sense” et “Split”, le tournage vient de se terminer sur une adaptation du roman de Tremblay, “La cabane du bout du monde”. Le travail se concentre sur une famille assiégée par des étrangers obsédés par l’apocalypse. Le film, intitulé “Knock at the Cabin”, devrait sortir en février chez Universal Pictures.

Il a également continué à publier des histoires et des livres, à développer un public plus large et à capter des textes de présentation plus étincelants de King, un favori de longue date du showbiz.

Tremblay, 51 ans, a cependant pris la terreur de Tinseltown dans la foulée. Lui et sa femme ont élevé deux enfants – l’un d’entre eux maintenant en terminale à l’université, l’autre en terminale au lycée. Tremblay a également continué à enseigner les mathématiques dans une petite école secondaire privée à l’extérieur de Boston. (Il prendra son premier congé sabbatique cette année alors qu’il travaille sur un roman prévu pour mai et propose une adaptation cinématographique de l’une de ses nouvelles.)

Comment les acteurs ont-ils réagi au matériel? À quel point se sont-ils rapprochés de votre vision des personnages ?

Les acteurs étaient pleinement engagés, engagés et émotionnellement liés à l’histoire, et incarnaient l’esprit des personnages d’après ce que j’ai pu voir. Entre les prises de vue, ils m’ont posé des questions réfléchies sur le livre, et ils ont été plus que généreux de leur temps et de leur attention. Discuter avec eux était l’une de mes parties préférées de la visite du plateau.

Les films Shyamalan ont leur propre mystique, à la manière des films d’Alfred Hitchcock ou, plus récemment, des films de Jordan Peele. Comment équilibrez-vous les besoins marketing du film par rapport à vos propres besoins en tant qu’auteur cherchant à vendre des livres ?

Honnêtement, j’ai passé une partie de mon printemps 2022 à étouffer les rumeurs sur Internet et à éteindre les incendies sur Twitter reliant le livre et le film. Il a atteint un point début juin où cela est devenu impossible, cependant, avec toutes les informations disponibles, y compris la page IMDb. J’ai fait ma part pour respecter les désirs de marketing du film et je ne rêverais certainement pas de gâcher quoi que ce soit. Comme la majorité des adaptations, il y aura des changements d’histoire et des différences par rapport au livre donc mes lecteurs seront toujours surpris par le film.

Pas besoin d’entrer dans les spoilers, mais qu’avez-vous ressenti lorsque votre texte a été ajusté pour un film qui sera, en grande partie, la vision de quelqu’un d’autre également ?

J’ai toujours été fasciné par l’influence et la narration de contes, en particulier dans le genre de l’horreur, un genre construit sur des histoires construites à partir des histoires et des monstres qui les ont précédés. La plupart de mes romans, y compris “A Head Full of Ghosts”, riff sur d’autres films et romans. “La cabane du bout du monde” est en soi une réaction au sous-genre du film d’invasion de domicile. La plupart d’entre moi sont excités et intrigués à l’idée de voir mon histoire réinventée ou réfractée à l’écran. Mais je mentirais si je disais que j’étais sans ego à propos de toute l’expérience. Ce roman signifie beaucoup pour moi. J’ai vécu à l’intérieur du livre pendant l’année et demie où je l’ai écrit. Tout changement d’histoire et de personnage sera quelque chose que je devrai gérer. Un bon problème à avoir, bien sûr.

Qu’est-ce que ça fait d’attendre quelque chose de “A Head Full of Ghosts?”

C’est certain que l’attente a été longue. Le livre est sous option depuis 2015. Nous avons eu de nombreux appels rapprochés, différents réalisateurs et acteurs attachés, tout un tas d’ébauches de scénarios et, comme de nombreux projets, la pandémie a fait dérailler son élan vers la production. Heureusement, les producteurs, Allegiance Theatre et Team Downey, n’ont pas abandonné et restent attachés au livre ainsi qu’à la communication, en étant professionnels et honnêtes avec moi, ce que j’apprécie beaucoup. Nous avons un nouveau réalisateur et un nouveau scénario, et on a l’impression que nous nous rapprochons à nouveau de quelque chose de vraiment cool en cours de réalisation.

Comment décririez-vous ce que c’est que de travailler avec de grands studios et des cinéastes par rapport à travailler avec l’industrie de l’édition ?

Aucun commentaire? Ha! Je plaisante en partie. Je ne sais pas qui a d’abord inventé ce qui suit, mais je créditerai l’écrivain Chuck Wendig comme je l’ai entendu le dire pour la première fois : Dans l’édition, c’est non, non, non, non, jusqu’à ce que ce soit oui. A Hollywood, c’est oui, oui, oui, jusqu’à ce que ce soit non.

Produire des histoires et de l’art n’est pas une science, clairement, et les deux industries ont beaucoup de pièges, beaucoup de gens talentueux et beaucoup de gens qui, disons, ne sont pas là pour les mêmes raisons que moi. J’essaie juste de m’y retrouver du mieux que je peux, en plaidant pour les histoires qui me paraissent suffisamment importantes pour passer plus d’un an de ma vie d’écrivain. Je n’ai pas fait le plein de Barton Fink. Encore.