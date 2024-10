Paul Stanley défend l’histoire « saine » des groupies de Kiss : « Personne n’a été blessé. Personne ne s’en est jamais sorti en se sentant manqué de respect ou diminué. »

Paul Stanley a parlé de l’histoire prolifique de Kiss en matière de relations avec des groupies au cours de sa carrière, soulignant que leurs relations avec les femmes étaient en grande partie des expériences « saines ».

Lors d’une récente apparition sur Podcast Wild Ride de Steve-Ole chanteur a défendu la promiscuité de Kiss en déclarant : « Je ne pense pas que nous nous fassions une promotion pour ce qui se passait dans les coulisses ou dans les hôtels.

« C’était tout simplement de notoriété publique. Je veux dire, les gens voyaient simplement ce qui se passait. Et c’était formidable. Quelle belle, belle vie. C’est tout ce que les gens imaginent et bien plus encore. »

Stanley poursuit ensuite en expliquant comment les relations du groupe avec certaines femmes allaient au-delà du simple sexe.

« Ce qui était intéressant, c’était que pour toutes les filles, groupies, jeunes femmes, quelles qu’elles soient, c’était vraiment gentil, sans jeu de mots, sain », dit-il.

« Ils étaient là parce qu’ils aimaient la musique. Et ils voyageraient avec vous. Ils feraient votre lessive. Tu irais au cinéma avec eux. Il n’y avait rien de sordide là-dedans. C’était de la camaraderie. Et ils aimaient la musique. Et je les aimais. C’était donc un bon compromis.

Lorsqu’on lui demande qui a eu le plus de groupies entre Stanley et le bassiste Gene Simmons, ou selon les propres mots de l’animateur du podcast, qui « prend le gâteau », le leader répond : « Cela dépend de ce que vous considérez comme un gâteau », et ne donne pas plus de détails. .

Ailleurs, le Steve-O propose qu’il est plus honnête d’avoir une aventure d’un soir que de s’engager avec quelqu’un sous de faux prétextes sur la longévité de la relation. En réponse, Stanley suggère que « des circonstances différentes appellent un comportement différent ».

« Les femmes qui venaient aux spectacles ne venaient pas là pour se faire courtiser », poursuit-il. « Vous l’avez ce soir et nous le savons tous. Vous le savez et je le sais. Et c’était très simple. Et personne n’a été blessé. Personne ne s’en est jamais sorti en se sentant manqué de respect ou diminué.

Parlant du fait que toutes les interactions ont toujours été très honnêtes et transparentes, il ajoute : « Nous avons été très francs et ils l’ont été. Ils étaient là pour une certaine raison. Je ne pense donc pas que quiconque ait trompé qui que ce soit.

« Et c’est pourquoi c’était si amusant parce que c’était simple. Vous savez, quelle que soit votre relation avec quelqu’un, j’espère que ce sera simple, que ce soit quelqu’un avec qui vous êtes impliqué pour une nuit ou pour toute une vie. »

Écoutez l’épisode complet du podcast ci-dessous :