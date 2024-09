PAUL STANLEY déclare que la série KISS Avatar sera « au-delà de tout ce que quiconque a pu imaginer »

Dans une nouvelle interview avec Panneau d’affichage‘s « Derrière la setlist » podcast, BAISER guitariste/chanteur Paul Stanley a parlé de la décision du groupe de vendre l’intégralité de son catalogue musical, son image et son nom de marque à une société suédoise Divertissement Pophousequi est derrière « ABBA Voyage ». Il a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Le Pophouse Cet accord est révolutionnaire, mais il correspond aussi parfaitement à l’esprit du groupe. L’idée de vendre des éditions ou quoi que ce soit de ce genre n’a jamais été dans nos plans. Ce que nous voulions faire, c’était trouver des partenaires qui comprenaient la portée et l’ampleur non seulement de la musique au fil des décennies, mais aussi des personnages, des personnalités que nous avons créés et de leur valeur intrinsèque.

« Pophouse avait fait un excellent travail avec le ABBA un spectacle qui se déroule en dehors de Londres et qui est à guichets fermés depuis trois ans et c’est vraiment un divertissement formidable, formidable », Paul a continué. « Les gens sont tout simplement ravis. J’ai emmené ma femme le mois dernier et je l’avais vu l’année dernière. Pophouse Nous avons compris ce que nous voulions faire et ce que nous voulions créer est quelque chose qui est à la pointe de la technologie aujourd’hui. Maintenant, sachez que ABBA L’émission est une technologie plus ancienne, car la technologie évolue à un rythme exponentiel. Ainsi, au moment où l’émission a commencé à être présentée, il existait une nouvelle technologie. Nous allons donc travailler avec ILM [Industrial Light & Magic]avec George LucasNous sommes une entreprise et nous créons quelque chose qui n’est pas un concert. L’idée d’un hologramme, et ce n’est pas un hologramme, mais ce terme semble être beaucoup utilisé, mais l’idée d’un concert simulé n’est pas ce que nous voulons faire. Franchement, je trouverais ça ennuyeux. Je veux dire, combien de temps pouvez-vous dire : « Tiens, ça ressemble à un ampli. » Ce que nous créons est donc une expérience immersive qui BAISER les fans vont adorer et les gens qui n’ont jamais été exposés à BAISER ou que certains aspects du groupe ne vous plaisent pas. C’est une expérience incontournable. C’est donc au-delà de tout ce que quiconque a pu imaginer. L’idée même de faire un concert simulé est… pour nous, c’est l’âge des ténèbres.

En utilisant une technologie de pointe, Groupe de divertissement Pophousequi a été fondée par ABBA‘s Björn Ulvaeuscréera des versions numériques de BAISERLe projet a été présenté en avant-première lors de la finale BAISER exposition à New York en décembre 2023.

Stanley a dit : « Eh bien, [previewing the project at the final Madison Square Garden concert] « C’était vraiment une épée à double tranchant, parce que je sais que certaines personnes voulaient voir ou montrer ce qui se passait dans les coulisses, mais très honnêtement, c’était à un tel stade précoce et si loin dans le début que certains d’entre nous se demandaient si nous pouvions le montrer parce que cela donnerait aux gens une idée que c’était ce que nous faisions. Et c’est loin, très loin de ça. C’était juste une première version – je ne veux pas dire une interprétation, mais une première version de ce qui est à venir et sur laquelle nous travaillons encore. Cela ne ressemble pas beaucoup à ce qui était là. Ce que nous montrions n’était que le début de l’idée que nous pouvons continuer en dehors de la chair et du sang. »

Interrogé sur les rapports selon lesquels la BAISER Le spectacle Avatar fera ses débuts en 2027 à Las Vegas, Stanley a déclaré : « Ce que je peux vous dire, c’est que la technologie qui est utilisée, qui est une amélioration de la technologie utilisée sur le ABBA « Il faut installer un show et construire un bâtiment autour. Ce n’est donc pas quelque chose qui se passe à Kansas City aujourd’hui et qui vous amène demain avec votre projecteur pour le faire. Il faut une arène, pour ainsi dire, qui soit vraiment utilisée uniquement pour un show comme celui-ci. Mais ce n’est pas quelque chose qui peut être diffusé les mercredis et jeudis ou les samedis et dimanches, et qui se poursuit ensuite pendant la semaine avec autre chose. »

Concernant les autres choses BAISER les fans peuvent s’attendre à sortir de l’accord du groupe avec Pophouse, Paul a dit : « Eh bien, vraiment avec Pophousece que nous faisons, c’est nous concentrer sur ce spectacle. C’est vraiment l’objectif principal. Évidemment, que ce soit la musique ou les personnages et tout ce qui va avec BAISER « Cela a toujours été là et cela va continuer et s’étendre. Je pense qu’à ce stade, on comprend beaucoup mieux les possibilités, et il y a des gens qui viennent à la table, pour ainsi dire, qui ont peut-être vu pendant un certain temps un groupe de rock en devenir, et il est clair que cela devient bien plus que cela. »

On lui a demandé s’il y aurait un élément de musique live dans le BAISER spectacle d’avatar, comme « ABBA Voyage » a, Paul « Je ne peux pas vraiment vous dire quelle technologie ultime nous utiliserons. Nous allons nous réunir dans un futur très proche pour commencer à peaufiner le spectacle et la présentation. Ensuite, nous déciderons de la manière dont nous projetterons la musique ou dont nous l’utiliserons, en termes de technologie. »

Sur le sujet de ce qu’il ressent que le BAISER l’héritage a été traité au fil des ans, Stanley « Je pense que le sujet a été traité de manière très diverse. Je pense que les gens qui ne le comprennent pas ou qui ne l’ont pas compris ou qui, pour des raisons égoïstes, l’ont regardé de haut ont été de loin dépassés et éclipsés par les gens qui aiment ce que nous faisons. Donc, les gens qui l’ont rejeté ou qui ne l’ont pas compris, très franchement, ont raté quelque chose. Je trouve étrange que quelqu’un puisse avoir une réaction véhémente face à un groupe ou à un artiste. C’est juste que c’est la psychologie 101. « Whoa, quel est ton problème ? » »

Dans une récente interview avec Henrique Inglez de Souza du Brésil Rockast, Paul‘s BAISER compagnon de groupe, bassiste/chanteur Gene Simmonsa discuté de la décision du groupe de vendre son catalogue de musique, son nom de marque et son image à Pophouse. Un biopic, une série d’avatars et un BAISER-des expériences thématiques sont déjà en cours de réalisation, avec Simmons et Stanley jouant un rôle clé dans le développement de tous ces projets, en travaillant en étroite collaboration avec Pophouse.

« Il y aura des films, des dessins animés, toutes sortes de choses, mais les avatars sont l’avenir de BAISER » Gène « Et dire que ce sont des concerts, c’est trop petit. C’est plus gros que ça. Et je ne veux pas en dire trop. Je n’en ai pas le droit. Pas encore. »

Concernant BAISERla volonté apparente d’adopter pleinement la technologie moderne, Simmons dit Rockast: « Tout évolue. Nous ne nous sommes pas toujours tenus debout sur deux jambes. Il y a quelques millions d’années, nous étions sur quatre jambes. Tout évolue, et soit vous évoluez, soit vous devenez obsolète, soit vous mourez. La technologie est donc là. L’IA est là. La réalité virtuelle est là. Tout est là. Et nous ne voulons pas être de l’histoire ancienne. Même la fin de quelque chose peut être le début de quelque chose. Mais nous sommes très enthousiastes et fiers. Je n’arrête pas de dire que nous sommes fiers, car c’est ce que c’est. »

En avril dernier, Simmons dit Personnes magazine qui BAISERla décision de vendre l’intégralité de son catalogue musical, son image et son nom de marque à Pophouse « C’était la chose naturelle à faire. La vie se déroule alors que vous êtes occupé à faire des projets importants », a-t-il expliqué. « Nous préparions notre marche respectueuse et fière vers le coucher du soleil, car nous étions en tournée, nous étions en tournée depuis un demi-siècle.

« Si vous regardez Mère Nature, soit vous évoluez, soit vous disparaissez », a-t-il ajouté.

Alors que les termes de la Pophouse l’accord n’a pas été officiellement annoncé, Bloomberg et Presse associée a déclaré que sa valeur s’élevait à plus de 300 millions de dollars. Cependant, Simmons a insisté sur le fait que le gain financier n’est « pas ce qui [the sale is] « Il s’agit de profiter de la vie », tout en ajoutant : « Je suis certainement béni ».

Dans une interview séparée avec TMZ, Simmons défendu BAISERles plans de pour un concert d’avatar similaire à ABBAavec les versions numériques du groupe.

» IA [artificial intelligence] « La technologie est là pour rester », a-t-il déclaré. « La technologie est là pour rester. Soit vous vous joignez à elle et vous essayez de vous adapter et de comprendre comment elle fonctionne pour vous, soit vous n’êtes plus que de l’histoire ancienne.

« En vérité, BAISER a arrêté de tourner », a-t-il poursuivi. « Nous ne ferons jamais de tournées comme BAISER Encore une fois. Cependant, la fin est aussi le début. Nous allons faire des choses qui vont vous époustoufler. Mais nous ne pourrions pas le faire sans nos nouveaux meilleurs amis pour la vie Pophouse« Ce sont des gens vraiment remarquables. »

Lorsque l’intervieweur a demandé si les fans adopteraient le concept d’un concert piloté par l’IA et composé uniquement d’hologrammes, Gène a déclaré : « Ce n’est pas juste : « Ok, ils vont apparaître sur scène comme ils l’ont fait avant, mais ce sont des hologrammes. Non. C’est un terme archaïque. La technologie a tellement progressé que vous n’allez pas le croire.

« Nous avons passé du temps à George Lucas« Nous avons fait de la capture de mouvement en secret », a-t-il poursuivi. « Nous n’en avons parlé à personne, ni aux médias ni à quoi que ce soit, car nous voulions que cela ne ressemble à rien de ce que personne n’a jamais vu. Et je vous le dis, si vous avez vu le ABBA un spectacle à Londres, qui est phénoménal, cela va être au-delà de tout ce que vous avez déjà vu.

« L’avenir est donc ici, et avec nos amis de Pophousequi sont des visionnaires, nous allons faire des choses qu’aucun groupe ni aucune comédie musicale n’a jamais faites auparavant », Gène « Nos événements vont être multidimensionnels, je veux dire multidimensionnels. Vous n’en croirez pas vos yeux. Les choses vont être tellement plus grandes que nature devant vous. Vous n’y croirez pas. Nous en avons déjà vu les premiers fragments. C’est tout simplement époustouflant. »

Travailler en étroite collaboration avec BAISER, Pophouse suivra son approche unique à valeur ajoutée en s’appuyant sur son expertise créative et narrative de classe mondiale en interne pour débloquer de nouveaux publics et de nouvelles sources de revenus. Pophouse utilisera son manuel de jeu éprouvé et définissant l’industrie pour créer de nouveaux contenus et expériences afin d’enrichir l’ BAISER catalogue pour les fans, anciens et nouveaux, cherchant activement à enrichir et à ajouter de la valeur aux marques et aux artistes avec lesquels il s’associe. L’inclusion et la communauté ont toujours été essentielles pour BAISER expérience, et Pophouse s’engage à entretenir la relation étroite entre BAISER et ses fans dévoués vont de l’avant.

Johan Lagerlöfresponsable des investissements chez Pophousedit: « BAISER est l’un des groupes les plus reconnus et emblématiques de l’histoire de la musique. Ils ont redéfini le concept des concerts de rock et ont toujours emmené leur art vers de nouveaux territoires inexplorés. Le groupe a toujours réussi à séduire de nouvelles générations de fans et notre mission est de réaliser la vision du groupe de devenir immortel et de permettre aux nouvelles générations de découvrir et de faire partie de l’ BAISER « Nous allons continuer à faire avancer notre projet. Avec l’énergie des fans, le groupe, notre expertise et notre créativité, nous allons faire de cette vision une réalité. »

Par SundinPDG de Divertissement Pophousedit: « BAISER a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et a continué tout au long de ses 50 ans de carrière à repousser les limites de la culture populaire. Les personnages énigmatiques du groupe, ses attributs de groupe inégalés et son imagerie emblématique en ont fait une force culturelle et un groupe légendaire avec un attrait multigénérationnel. Nous préserverons et enrichirons cet héritage grâce à de futurs projets mondiaux, en insufflant une nouvelle vie à leurs personnages et à leurs personnalités tout en exploitant et en élevant le monde visuel de BAISER » . «

Dans le cadre du partenariat, Pophouse créera des versions numériques de BAISER qui permettra au groupe et à leurs personnalités uniques de vivre pour toujours. Le projet, déjà en cours, a été présenté en avant-première lors de la finale BAISER se produira au Madison Square Garden, à New York, le 2 décembre 2023, lorsque, à la surprise du public, BAISER Les avatars ont clôturé la soirée avec une interprétation de « Dieu t’a donné le rock and roll » (qui a fait la une des journaux internationaux). Grâce à une combinaison magique de technologie de pointe et de créativité inégalée, Pophouse apportera le plein et authentique BAISER L’émission Avatar devrait être lancée en 2027.

Stanley a déclaré dans un communiqué : « Notre voyage avec Pophouse est alimenté par le désir de résonner éternellement à travers diverses facettes de la culture mondiale. Alors que nous nous lançons dans cette aventure, nous visons à tisser notre héritage dans la tapisserie de différents mondes, en veillant à ce que BAISER « Cette expérience continue de captiver à la fois nos fans dévoués et ceux qui n’ont pas encore découvert le frisson. Ce partenariat n’est pas seulement un chapitre, c’est une symphonie éternelle de l’immortalité du rock’n’roll. »