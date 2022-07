Paul Sorvino : un homme volubile qui excellait en tant que brique d’un gangster

Lorsque Paul Sorvino s’est vu offrir le rôle de Paulie Cicero, le sous-patron de la mafia du Queens dans Martin Scorsese “Les Affranchis” (1990), il ne voulait vraiment pas l’accepter. En premier lieu, il était un fier italo-américain. Fin connaisseur de la culture italienne, en particulier de la gastronomie et de la musique, il n’était pas enclin à jouer un mafieux. De plus, Sorvino, décédé lundi à 83 ans, était un gars volubile, et il aimait jouer les gars volubiles. Paulie était en grande partie une brique. Beaucoup est fait dans les premières scènes du film sur la façon dont la plupart des directives du criminel ont été exécutées avec un simple signe de tête. Il a quand même accepté le rôle et est allé aux répétitions. Quelques jours avant le début du tournage, il a appelé son agent et lui a demandé s’il pouvait être libéré sous caution. À panneau 2015 au Festival du film de Tribeca commémorant le 25e anniversaire de “Les Affranchis”, Sorvino s’est un peu moqué des gens qui l’ont complimenté pour ses “choix” dans ce qui est devenu l’un de ses rôles emblématiques. Il s’est moqué de l’idée de «choix», insistant: «J’ai trouvé le gars et le gars a fait les choix.» “C’était très difficile”, a déclaré Sorvino au modérateur du panel, Jon Stewart. “Je suis un poète, je suis un chanteur d’opéra, je suis un auteur… rien de tout cela n’est un gangster.” Mais ensuite, pour Sorvino, est venu un moment. Dans son récit à ce panel, c’était quand il redressait sa cravate. Dans d’autres récits, il retirait un peu d’épinards d’entre ses dents. Dans les deux versions, Sorvino s’est regardé dans le miroir. Et il y avait un air renfrogné fixe à sa rencontre.

“J’ai vu ce gars.” Et c’était tout. La vision de Sorvino de Paulie était une représentation incroyablement nuancée d’un homme qui, sur la page, apparaît aussi simple et aussi désagréable que la mort subite. Dans “Wise Guy”, le livre de non-fiction qui était à la base de “Les Affranchis”, l’auteur Nick Pileggi a écrit, “Il était entendu dans la rue que Paul Vario” – le nom de famille du gangster a été changé pour le film – “a dirigé l’un des New Les gangs les plus durs et les plus violents de York. Dans le quartier Brownsville-East New York de la ville, “le nombre de corps était toujours élevé, et dans les années 1960 et 1970, les voyous de Vario faisaient la plupart du travail de bras forts”, a expliqué Pileggi, ajoutant plus tard, “Il y avait toujours des des têtes à frapper sur des lignes de piquetage, des hommes d’affaires à être contraints de payer leurs usuriers, des indépendants à redresser sur les lignes territoriales, des témoins potentiels à assassiner et des pigeons à selles à enterrer.