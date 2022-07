Paul Sorvino, maître du gangster aux manières douces, décède à 83 ans

Paul Sorvino, l’acteur dur à cuire – et ténor d’opéra et sculpteur figuratif – connu pour ses rôles d’hommes calmes et souvent poliment calmes mais dangereux dans des films comme “Affranchis» et des émissions de télévision comme « Law & Order », sont décédées lundi. Il avait 83 ans.

Son attaché de presse, Roger Neal, a confirmé le décès à la clinique Mayo de Jacksonville, en Floride. Aucune cause précise n’a été donnée, mais M. Neal a déclaré que M. Sorvino “avait traité des problèmes de santé au cours des dernières années”.

M. Sorvino était le père de Mira Sorvino, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour “Mighty Aphrodite” de Woody Allen (1995). Dans son discours d’acceptation, elle a déclaré que son père “m’avait appris tout ce que je sais sur le métier d’acteur”.