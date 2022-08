Paul Sorvino honoré par sa femme Dee Dee et d’autres stars lors de sa célébration de la vie : “La star de cinéma ultime”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paul Sorvino a été honoré mercredi soir lors d’une célébration de la vie au Hollywood Museum.

L’acteur est décédé le 25 juillet de causes naturelles. Sa mort a été annoncée par sa femme Dee Dee Sorvino et son représentant de longue date Roger Neal.

Dee Dee, Joe Mantegna et Lainie Kazan ont parlé à Fox News Digital du genre d’homme qu’était l’acteur de “Les Affranchis”, lors de sa célébration de la vie.

“Quand je dis homme de la Renaissance, je le pense parce qu’il était un grand sculpteur, un grand peintre”, a déclaré Dee Dee. “Vous savez, et puis il y avait ce truc d’acteur qu’il faisait si bien. Chanteur. Je veux dire, nous sortions dîner, et il éclatait toujours en chanson et rendait tout le monde si heureux. Et c’est ce qu’il a toujours fait. voulait faire.”

“Il a toujours voulu rendre les gens heureux. Et c’est pourquoi nous célébrons la vie. Une célébration de la vie. Pas une affaire triste, assez triste”, a-t-elle poursuivi. “Mais il voulait que les gens soient heureux même maintenant, pendant la vie et après la mort.”

“Paul était la star de cinéma ultime, l’interprète ultime de l’homme de la Renaissance, mais finalement le meilleur être humain qui ait jamais marché sur cette Terre.”

Dee Dee et Paul se sont rencontrés sur Fox Business” “Cavuto”. Neil Cavuto s’attribue depuis longtemps le mérite d’avoir réparé Dee Dee et Paul, et elle serait d’accord avec lui.

“Donc, il était à l’émission de Neil Cavuto et j’ai pris sa place. Ensuite, je suis entré dans la salle verte et il a commencé à me traquer. Et ça a marché parce qu’à Fox, vous allez à côté de Del Friscos. Il a dit: ‘Allons chercher un Oh, eh bien, allons peut-être dîner. Et puis, vous savez, nous nous sommes mariés”, se souvient-elle.

“Donc, l’homme avait raison. Et je suis content qu’il ait dit:” C’est pour moi “, pas même” Elle est pour moi “. Il a dit à ses amis : ‘C’est pour moi.'”

Paul a joué dans plus de 200 films, mais ses préférés étaient “The Rocketeer”, “Money Talks”, “Mambo Italiano” et “Dummy”.

Bien sûr, Paul est surtout connu pour son rôle dans “Les Affranchis”, et Dee Dee a expliqué à Fox News Digital que le rôle “rapprochait la communauté”.

“Avec” Goodfellas “, ce qui était bien, cela a en quelque sorte rapproché la communauté parce que nous étions dans un restaurant et les gens disaient:” Hé, hé, Big Paulie, Big Paulie, voici de l’ail. Je ne plaisante pas”, se souvient Dee Dee.

“Ils courraient au CVS, ils auraient l’ail là-bas avec une lame de rasoir, et ils penseraient qu’ils étaient si originaux avec ça. Et ça arrivait comme une fois par mois”, a-t-elle ajouté. “Mais Paul a dit parce qu’ils avaient l’impression de connaître Big Paulie, vous savez, et ils le connaissaient. Ils l’aimaient comme Big Paulie, Oncle Paulie. Cela le rendait très heureux que les gens aient l’impression de le connaître.”

Paul se souvenait également de Joe Mantegna comme de quelqu’un qui était bien plus qu’un acteur.

“Il était bien plus que ce pour quoi le public, vous savez, l’a peut-être mieux connu”, a déclaré Mantegna à Fox News Digital. “Et je pense que c’est important. Donc, je pense juste au fait qu’il était juste, vous savez, tout le monde le connaissait comme l’acteur qu’il était. Mais il y avait tellement plus pour lui.”

Mantegna a révélé que son plus beau souvenir de Paul était lorsque l’acteur entrait dans le restaurant de sa femme et chantait, l’appelant “divertissement gratuit”.

La star de “My Big Fat Wedding”, Lainie Kazan, s’est souvenue de sa première rencontre avec Paul à l’âge de 17 ans et a révélé qu’elle était sa première petite amie. Elle a décrit l’acteur comme un “homme au grand cœur, merveilleux, grand, vigoureux et extraordinaire”.

Les deux travaillaient pour le groupe Ford et GROSS Organization au moment de leur rencontre.

“Nous sommes tombés amoureux cet été-là, et ce fut deux mois glorieux”, a déclaré Kazan à Fox News Digital. “Et nous sommes restés amis le reste de nos vies.”

Kazan et Paul ont ensuite joué ensemble dans des films, dont “Love Is All There Is” et “Divorce Invitation”.

Paul laisse dans le deuil son épouse Dee Dee, ses trois enfants adultes, Mira, Amanda et Michael, et cinq petits-enfants.

Au cours de ses plus de 50 ans dans le secteur du divertissement, Paul a été un pilier du cinéma et de la télévision, incarnant un communiste italo-américain dans “Reds” de Warren Beatty, Henry Kissinger dans “Nixon” d’Oliver Stone et le chef de la mafia Eddie Valentine dans “The Rocketeer”.

Il disait souvent que même s’il était surtout connu pour jouer des gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l’opéra.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.