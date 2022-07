Paul Sorvino et sa femme Dee Dee Benkie ont eu la “vie la plus merveilleuse” ensemble: “Nous étions si heureux tous les jours”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épouse de Paul Sorvino, Dee Dee Benkie, s’est souvenue d’être tombée amoureuse du regretté acteur “Les Affranchis”, décédé lundi de causes naturelles à l’âge de 83 ans. Ils ont construit leur vie côte à côte après leur première rencontre dans les coulisses des studios de Fox News Channel. depuis.

“Nous étions si heureux chaque jour, chaque jour de notre vie ensemble”, a-t-elle déclaré en exclusivité à Fox News Digital. « Peut-être pas toute la journée, tous les jours, mais… nous avons eu le mariage le plus merveilleux, la vie la plus merveilleuse.

Sorvino – connu autant pour ses rôles dans la mafia avec feu James Caan dans “The Gambler”, travaillant avec Alan Arkin dans “The Rocketeer” et Warren Beatty dans “Dick Tracy” qu’il l’était pour jouer un flic combattant le crime dans “Law & Order” – est décédé à la clinique Mayo de Jacksonville, en Floride, après avoir souffert de problèmes de santé, selon son représentant.

Dee Dee s’est rappelé comment Fox News a joué un rôle central dans leur relation lors de leur première rencontre dans la salle verte en attendant des apparitions séparées sur le réseau, et a même annoncé leur fugue surprise lors de l’émission de Neil Cavuto en 2015.

PAUL SORVINO, ACTEUR DE “GOODFELLAS”, MORT À 83 ANS

“Sans Fox, nous ne serions pas mariés. Et Neil Cavuto, nous l’appelions Dr Love”, a-t-elle déclaré. “Nous plaisantions toujours à ce sujet parce que Paul savait qu’il voulait m’épouser tout de suite.”

“Nous étions si heureux chaque jour, chaque jour de notre vie ensemble.” — Dee Dee Benkie

Le couple a annoncé leur mariage en 2015 et a partagé un petit morceau de leur histoire d’amour avec Cavuto lors d’une apparition sur “Your World with Neil Cavuto” après leur mariage surprenant le mois précédent.

Cavuto a présenté le couple qui “a commencé en tant qu’invités dans mon émission Fox Business” avant de déclarer : “Ils viennent de se marier, et personne ne le savait, n’est-ce pas ?”

“Nous nous sommes enfuis debout devant la fontaine du Lincoln Center où j’ai chanté au MET, et j’ai chanté au La ville de New York Opera”, a déclaré Sorvino à Cavuto. “Le plan était que si nous le disions à une personne, nous devions le dire à tout le monde. Dès que la cérémonie s’est terminée, j’ai commencé à appeler ma famille et à leur dire.”

Cavuto a plaisanté: “C’est drôle, tu ne m’as jamais appelé. Tu sais, c’est tellement bizarre … Je t’ai branché. Pas même un appel ou quoi que ce soit!”

Paul se souvenait avoir vu Dee Dee dans la salle verte pour la première fois alors qu’ils attendaient d’apparaître sur différents créneaux horaires de télévision, un spectacle qu’il n’oublierait jamais.

PAUL SORVINO ET DEE DEE BENKIE : COMMENT L’ACTEUR DE “GOODFELLAS” A RENCONTRÉ LA FUTURE ÉPOUSE DANS LA SALLE VERTE AU CAVUTO DE FOX NEWS

“Je l’ai vue … elle portait cette belle robe bleue et elle avait une aura autour d’elle”, a-t-il déclaré à Cavuto pendant le spectacle. “Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Ce que j’ai vu, ce que c’était… J’ai dit : ‘Oh mon dieu.’ J’ai dit: ‘Ça va être tout pour moi.'”

“Sans Fox, nous ne serions pas mariés.” — Dee Dee Benkie

Dee Dee se souvenait que Paul jouerait un “gros monstre dur” à l’écran, mais au fond, il était vraiment un gentleman “très doux, très respectueux”.

“Paul était juste un acteur universellement aimé, et bien sûr, je l’adorais à chaque minute”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu tellement de chance qu’il me poursuive comme il l’a fait. Et je me dis, wow, j’ai vraiment eu une vie merveilleuse avec cet homme. Le seul problème, c’est que c’était trop court.”

Elle se souvient d’une fois où Chris Rock a vu Sorvino de l’autre côté d’un tapis rouge lors d’un événement, et le comédien a verrouillé les yeux avec l’acteur “Money Talks”, puis a continué à marcher sur la longueur du tapis juste pour avoir la chance de serrer la main de Sorvino.

“Je n’oublierai jamais cela parce qu’il était si respectueux envers Paul, et j’ai vraiment pensé que c’était génial”, a-t-elle déclaré. “Il a dit:” Le respect doit être payé “et il a serré la main de Paul, et il a fait tout le chemin pour le faire, juste pour rendre hommage à Paul. Paul est vraiment l’acteur de cet acteur.”

Elle a eu quelques “hésitations” au début sur leurs différences d’âge car il avait 28 ans son aîné, mais a admis qu’il était “si merveilleux” et un “homme vraiment adorable” que leurs esprits étaient trop proches pour voir les chiffres.

“C’est juste cet amoureux… et il aimait les gens. Il aimait la vie. Il aimait la nourriture, vous savez, il aimait tout”, se souvient Dee Dee. “C’est comme ça que je suis tombé amoureux de lui, c’est comme ça qu’il m’a attrapé parce que c’est comme, comment ne pas aimer quelqu’un qui aime autant ? C’était juste ce type. Paul m’a vraiment touché et a changé ma vie.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a rappelé le livre de cuisine italienne qu’ils avaient créé ensemble, “Pinot, Pasta and Parties”, qui incorporait les recettes “à l’ancienne” de sa mère et les traditions familiales de Naples, en Italie.

“Les Italiens aiment vraiment la vie”, a déclaré Dee Dee. “Paul m’a appris à apprécier la vie, à bien vivre et à bien manger, parce que Paul mangeait bien. Il voulait le meilleur des meilleurs.”

Sorvino était “heureux” de voir l’industrie du cinéma revenir après l’arrêt des productions cinématographiques et des représentations théâtrales en cas de pandémie de COVID-19.

“C’est un patriote. Il est tout au sujet de l’Amérique. Il est très patriote.” — Dee Dee Benkie

“Il avait l’impression que l’industrie du cinéma s’effondrait … et que personne n’allait plus au cinéma”, a-t-elle déclaré. “Cela l’a bouleversé, parce que c’était un grand gars d’Hollywood.”

Dee Dee a déclaré qu’après avoir vu “Top Gun: Maverick” avec son ancienne co-vedette de “The Firm”, Tom Cruise, Sorvino était “si heureux parce qu’il a vu que l’industrie du cinéma est de retour”.

Elle a ajouté: “C’est un patriote. Il est tout au sujet de l’Amérique. Il est très patriote. Donc ‘Top Gun’ était un film patriotique. C’était tellement bon. C’était tellement pro-américain, et il a dit: ‘Je suis si fier de Tom Cruise et si fier de ce film.’

“Cela l’a rendu si heureux. J’ai pensé que c’était vraiment bien qu’il soit si investi dans l’industrie du cinéma. Il était inquiet à ce sujet.”

Dee Dee a noté: “C’est le truc avec Paul, c’est comme beaucoup de ces acteurs, ils se soucient juste de leur carrière et de l’argent qu’ils gagnent. Non, Paul se soucie de la mission. Il se soucie de la mission Hollywood. Il se soucie sur la vision de l’Amérique et c’est un patriote.”

Leur amour commun pour leur pays et l’industrie n’a pas échappé à Dee Dee, qui a ajouté que son défunt mari pensait rarement à lui-même et était toujours préoccupé par les autres.

“Il était si heureux qu’un film patriotique sorte, que l’Amérique soit de retour, que l’industrie soit de retour et que tout le monde puisse être ensemble”, a-t-elle déclaré. “Le théâtre était plein, et il était tout sourire, et c’était génial. Il était absolument ravi. Il adorait ça. J’en parle uniquement parce que c’était en quelque sorte… c’était le dernier souvenir que nous avons vu ensemble.”

Sorvino était également père de trois enfants de son premier mariage, dont Mira, 54 ans, un lauréat d’un Oscar . Il a également réalisé et joué dans un film écrit par sa fille, Amanda Sorvino, qui mettait en vedette son fils, Michael Sorvino.

“Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé”, a tweeté l’actrice lundi. “Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. Il était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa alors que tu montes.”

Plus tard, elle a partagé : « Submergée de gratitude pour toute l’effusion d’amour pour mon père et notre famille. S’il peut le sentir maintenant, cela signifiera tellement pour lui d’être si apprécié, si aimé. Merci à tous du fond de ma cœur pour la bénédiction inattendue de vos soins.”

Il était fier de Mira lorsqu’elle est devenue célèbre à Hollywood et a pleuré lorsqu’elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour “Mighty Aphrodite” en 1996. Il a déclaré au Los Angeles Times ce soir-là qu’il n’avait pas les mots pour exprimer ce qu’il ressentait. la voyant remporter le prix le plus convoité des acteurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ils n’existent dans aucune langue que j’ai jamais entendue – enfin, peut-être l’italien”, a-t-il déclaré.

Il a enseigné au public la bonne façon de trancher l’ail avec une lame de rasoir dans “Les Affranchis” et a joué le père de Claire Danes, Fulgencio Capulet, dans le film culte de Leonardo DiCaprio réalisé par Baz Luhrmann, “Roméo + Juliette de William Shakespeare”.

Cavuto était “très fier” d’avoir été le catalyseur du début de leur relation et a rendu hommage à son défunt ami dans “Your World” lundi.

“Vous savez, il a joué l’un des personnages les plus effrayants de tous les films ou séries de la mafia”, a déclaré l’animateur de Fox News. “Et je dois te dire, c’était juste un grand vieux doux avec un cœur d’or.”