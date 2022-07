Paul Sorvino et Dee Dee Benkie: Comment l’acteur tardif de “Les Affranchis” a rencontré sa future épouse dans la salle verte du Cavuto de Fox News

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le regretté acteur Paul Sorvino et sa femme Dee Dee Benkie ont annoncé leur mariage en 2015 et ont partagé un petit morceau de leur histoire d’amour avec Neil Cavuto de Fox News après leur première rencontre dans la salle verte lors d’apparitions séparées sur le réseau.

Sorvino, connu pour ses rôles dans “Les Affranchis” et “Law & Order”, est décédé lundi à la Mayo Clinic de Jacksonville, en Floride, de causes naturelles. Il avait 83 ans.

L’icône hollywoodienne, qui était une habituée des chaînes Fox, est revenue dans “Your World with Neil Cavuto” en janvier 2015 en annonçant qu’il était à nouveau officiellement marié après un mariage surprise à New York avec son épouse, Dee Dee, un stratège politique.

Cavuto a présenté le couple qui “a commencé en tant qu’invités dans mon émission commerciale Fox” avant de déclarer : “Ils viennent de se marier, et personne ne le savait, n’est-ce pas ?”

“Nous nous sommes enfuis debout devant la fontaine du Lincoln Center où j’ai chanté au MET et j’ai chanté au New York City Opera”, a-t-il déclaré à Cavuto.

« Personne dans ta famille n’était au courant ? Cavuto a confirmé. “Comment se sentent-ils maintenant?”

Dee Dee a rapidement répondu: “Ils sont heureux.”

“Le plan était que si nous le disions à une personne, nous devions le dire à tout le monde”, a déclaré Paul. “Dès que la cérémonie s’est terminée, j’ai commencé à appeler ma famille et à leur dire.”

Cavuto a plaisanté: “C’est drôle, tu ne m’as jamais appelé. Tu sais, c’est tellement bizarre … Je t’ai branché. Pas même un appel ou quoi que ce soit!”

Dee Dee a ri tout en confirmant que c’était le journaliste qui avait déclenché leur match d’amour. « Tu es responsable, toi ! »

Paul se souvenait avoir vu Dee Dee dans la salle verte alors qu’ils attendaient d’apparaître séparément sur des créneaux horaires différents, un spectacle qu’il n’oublierait jamais.

“Je l’ai vue … elle portait cette belle robe bleue et elle avait une aura autour d’elle”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Ce que j’ai vu, ce que c’était… J’ai dit : ‘Oh mon dieu.’ J’ai dit: ‘Ça va être tout pour moi.'”

Leur premier rendez-vous au célèbre steakhouse Del Frisco était tout aussi mémorable.

Sorvino se souvient avoir ressenti une connexion instantanée avec Dee Dee, un ancien assistant politique du président George W. Bush, lors de la soirée romantique, et même avoir passé son bras autour de Dee Dee pendant le dîner.

“À un certain moment, j’ai réalisé qu’elle ne me détestait pas”, a-t-il plaisanté, tandis qu’elle ajoutait : “Il s’en foutait.”

Lorsque Cavuto a demandé à Dee Dee pourquoi elle avait choisi Paul, sa réponse est venue facilement.

“C’est le vrai homme de la renaissance”, a-t-elle dit, ajoutant que c’est un “cuisinier merveilleux, très doux, tellement intelligent, il chante, joue du piano…”

Elle aimait qu’il soit “un peu plus âgé” et elle a dit que sa famille dans l’Indiana était tout aussi ravie de l’accueillir dans leur vie.

Sorvino a rappelé comment il a poursuivi Dee Dee pendant un an, quelque chose qu’il n’avait “jamais fait” auparavant, et après une représentation de “King Lear”, il l’a recherchée dans le public pour lui donner un gros baiser en public.

Ils ont recréé le baiser à l’antenne et ont rigolé devant les caméras.

“Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais un autre Paul Sorvino, il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands interprètes à avoir jamais orné l’écran et la scène”, a déclaré Dee Dee dans un communiqué à propos de la mort de son mari lundi.

“Je suis complètement dévastée”, a-t-elle écrit séparément sur Twitter. “L’amour de ma vie et l’homme le plus merveilleux qui ait jamais vécu sont partis. J’ai le cœur brisé.”

Sorvino était également père de trois enfants de son premier mariage, dont Mira, 54 ans, un lauréat de l’Oscar . Il a également réalisé et joué dans un film écrit par sa fille, Amanda Sorvino, qui mettait en vedette son fils, Michael Sorvino.

“Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé”, a tweeté l’actrice. “Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. Il était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa alors que tu montes.”

Il était fier de Mira lorsqu’elle est devenue célèbre à Hollywood et a pleuré lorsqu’elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour “Mighty Aphrodite” en 1996. Il a déclaré au Los Angeles Times ce soir-là qu’il n’avait pas les mots pour exprimer ce qu’il ressentait. la voyant remporter le prix le plus convoité des acteurs.

“Ils n’existent dans aucune langue que j’ai jamais entendue – enfin, peut-être l’italien”, a-t-il déclaré.