Paul Sorvino, acteur des “Les Affranchis”, est mort à 83 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paul Sorvino, connu pour son rôle dans “Les Affranchis”, est décédé à 83 ans, peut confirmer Fox News Digital.

L’acteur est décédé lundi matin avec sa femme Dee Dee Sorvino à ses côtés.

“Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais un autre Paul Sorvino, il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands interprètes à avoir jamais orné l’écran et la scène”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Je suis complètement dévasté”, a écrit Dee Dee séparément sur Twitter. “L’amour de ma vie et l’homme le plus merveilleux qui ait jamais vécu sont partis. J’ai le cœur brisé.”

DAVID WARNER, ACTEUR DE “TITANIC”, MORT À 80 ANS

L’acteur de “Law & Order” est décédé de causes naturelles, selon son représentant Roger Neal. Sorvino avait fait face à des problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie.

Au cours de ses plus de 50 ans dans le secteur du divertissement, Sorvino a été un pilier du cinéma et de la télévision, incarnant un communiste italo-américain dans “Reds” de Warren Beatty, Henry Kissinger dans “Nixon” d’Oliver Stone et le chef de la mafia Eddie Valentine dans “The Rocketeer”.

Il disait souvent que même s’il était surtout connu pour jouer des gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l’opéra.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sorvino a commencé sa carrière dans la publicité mais est entré sur la scène hollywoodienne après avoir fréquenté l’American Musical and Dramatic Academy. Il est apparu pour la première fois à Broadway, faisant ses débuts en 1964.

Il est ensuite passé au cinéma et à la télévision et est surtout connu pour ses rôles dans “Les Affranchis” et “Law and Order”.

Dans les années 1970, il a joué aux côtés d’Al Pacino dans “The Panic in Needle Park” et avec James Caan dans “The Gambler”, retravaillé avec Reiner dans “Oh, God!” et faisait partie de l’ensemble de la comédie de vol de banque de William Friedkin “The Brink’s Job”.

Il a été particulièrement prolifique dans les années 1990, lançant la décennie en jouant Lips dans “Dick Tracy” de Beatty et Paul Cicero dans “Goodfellas” de Martin Scorsese, qui était basé sur le vrai gangster Paul Vario, et 31 épisodes sur “Law” de Dick Wolf. & Ordre.” Il a suivi ceux avec des rôles dans “The Rocketeer”, “The Firm”, “Nixon”, qui lui a valu une nomination aux Screen Actors Guild Award, et “Romeo + Juliet” de Baz Luhrmann en tant que père de Juliette, Fulgencio Capulet.

Son image de « dur à cuire » l’a suivi tout au long de sa carrière.

“La plupart des gens pensent que je suis soit un gangster, soit un flic ou quelque chose comme ça”, a-t-il dit. “La réalité est que je suis un sculpteur, un peintre, un auteur à succès, beaucoup, beaucoup de choses – un poète, un opéra chanteur, mais aucun d’eux n’est un gangster… Ce serait bien d’avoir mon héritage plus que celui d’un simple dur à cuire.”

Dee Dee et Sorvino se sont mariés en 2014 après une rencontre fortuite lors d’une émission de Fox News Channel.

“Elle m’a été envoyée par Dieu. Elle était l’amour de ma vie. Quand je l’ai rencontrée, il y avait une aura de lumière autour de sa tête. J’ai senti que c’était ma mère qui me disait que c’était elle”, a-t-il déclaré à propos de son épouse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sorvino laisse dans le deuil sa femme Dee Dee; ses trois enfants adultes, Mira, Amanda et Michael, et ses cinq petits-enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.