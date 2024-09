Paul Skenes Ks Juan Soto et Aaron Judge couronneront la saison des lanceurs recrue la plus dominante en 50 ans

NEW YORK — Alors qu’une balle rapide en deux coups de Paul Skenes filait vers lui, le cogneur des Yankees de New York, Juan Soto, l’a interprété comme une balle et a commencé à reculer du marbre. À une époque où presque tout est discutable, il existe un consensus écrasant sur le fait que Soto a le meilleur œil de tous les frappeurs du baseball. Cette fois, il avait été trompé. Soto tira son coude avant pour le mettre hors de danger. Mais le phénomène recrue des Pirates de Pittsburgh avait peint un radiateur à 100 mph sur le noir.

Skenes en a retiré trois lors d’un départ abrégé samedi, et chacun était le baiser de son propre chef. Voyant Soto et Aaron Judge pour la première fois depuis le début du All-Star Game, Skenes a surpris Soto en train de regarder et a fait tournoyer un balayeur devant la batte de Judge pour une troisième frappe. Puis, pour le dernier retrait de sa saison recrue, Skenes a envoyé Jazz Chisholm Jr. de la même manière que Soto, avec une balle rapide à trois chiffres revenant sur le coin intérieur pour une troisième frappe.

« Lorsque vous êtes capable d’exécuter des balles rapides sur le côté », a déclaré le manager des Pirates Derek Shelton, « cela vous place dans une catégorie différente. »

C’était le dernier lancer de la saison recrue de Paul Skenes… Absolument incroyable pic.twitter.com/sWmIMmvkE4 – MLB (@MLB) 28 septembre 2024

Skenes, 22 ans, est effectivement dans sa propre catégorie. Bien qu’il ait passé les six premières semaines de la saison au Triple A, Skenes a été l’auteur de la saison la plus dominante de tous les lanceurs partants recrue des 50 dernières années.

Lors d’une victoire 9-4 des Pirates samedi, Skenes, commençant face au droitier des Yankees Luis Gil dans un affrontement entre les favoris de la recrue de l’année, a lancé deux manches parfaites, puis a quitté le terrain avec le sourire. Il a terminé la saison 11-3 avec une MPM de 1,96 en 133 manches, avec 170 retraits au bâton et 32 ​​buts sur balles.

Selon l’ERA+, qui tient compte des facteurs de la ligue et du parc, le dernier partant avec une saison recrue comparable à Skenes (211 ERA+) l’a fait il y a 51 ans — le droitier des Expos de Montréal Steve Rogers (245 ERA+), qui n’a commencé que 17 matchs en 1973 mais a terminé sept d’entre eux, avec une MPM de 1,54 en 134 manches.

Depuis lors …

Meilleur ERA+ par débutant depuis 1973 Joueur Année ÈRE+ ÈRE IP Paul Skenes 2024 211 1,96 133 José Fernández 2013 176 2.19 172.2 Michael Soroka 2019 171 2,68 174.2 Roy Oswalt 2001 170 2,73 141.2 Brandon Webb 2003 165 2,84 180.2 Trevor Rogers 2021 160 2,64 133 Marc Fidrych 1976 159 2.34 250,1 Bruce Ruffin 1986 158 2,46 146.1 Spencer Strider 2022 154 2,67 131.2 John Fulgham 1979 151 2,53 146 Hideo Nomo 1995 149 2,54 191.1

Parmi ceux qui ne figurent pas sur la liste figurent les lauréats de la recrue de l’année, Dwight Gooden (137 ERA+), Fernando Valenzuela (135) et Kerry Wood (129).

« (Skenes) a été l’une des grandes histoires de la Ligue majeure de baseball cette année : premier choix, il ne quitte pas le camp et commence ensuite le match des étoiles », a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone, avant le match de samedi. « Il a évidemment connu une année phénoménale. Je pense que nos gars ont hâte de l’affronter.

« C’est un joueur qui a vraiment, vraiment pris d’assaut la ligue et qui est devenu l’un des meilleurs titulaires du match. »

L’histoire de la saison recrue de Skenes est mieux racontée sous forme de puces :

• Depuis 2000, neuf partants ont eu une MPM inférieure à 2 en au moins 130 manches au cours d’une saison : Pedro Martínez, Roger Clemens, Clayton Kershaw, Zack Greinke, Jake Arrieta, Blake Snell, Jacob deGrom, Justin Verlander et maintenant Skenes.

• Skenes est le quatrième lanceur de l’histoire de la MLB avec une MPM inférieure à 2 et au moins 11 retraits au bâton par neuf manches.

• Il est le deuxième lanceur depuis 1913 avec une MPM inférieure à 2 en 23 départs.

• Il est la cinquième recrue depuis 1900 avec au moins 150 retraits au bâton et moins de 40 buts sur balles.

• Skenes a accordé six coups sûrs ou moins lors des 23 départs, la troisième plus longue séquence de début de carrière dans l’histoire.

• Depuis ses débuts le 11 mai, Skenes est en tête de tous les partants en termes d’ERA (1,96), de taux de retrait au bâton (32,9 %), de vitesse moyenne de balle rapide (98,9 mph) et de probabilité de victoire ajoutée (3,71), et il se classe deuxième en WHIP (0,95), adversaire au bâton. moyenne (0,198), FIP (2,48) et taux de retrait au bâton (26,6 pour cent).

De son premier lancer dans les ligues majeures à 16 h 07 le 11 mai, un quatre points à 101 mph, à son dernier lancer samedi dans le Bronx, un quatre points à 100 mph, Skenes a livré maintes et maintes fois pour les Pirates. Il a lancé six manches sans coup sûr à son deuxième départ et sept manches sans coup sûr à son 11e départ. Il a dépassé Shohei Ohtani à 101 mph. Il a débuté le All-Star Game. Skenes a accordé deux points mérités ou moins dans 20 des 23 départs, restant remarquablement constant même lorsque les chances des Pirates en séries éliminatoires se sont effondrées en août.

Skenes gagnera une année complète de service en terminant parmi les deux premiers du vote de la recrue de l’année de la NL, donc son génie l’amènera à l’agence libre après cinq saisons supplémentaires, et non six. Les Pirates n’ont fait aucune tentative pour arrêter Skenes ou limiter fortement ses manches en fin de saison, des mesures qui auraient pu nuire à son cas de recrue de l’année. À plusieurs reprises ces dernières semaines, Shelton a demandé à Skenes de vaincre Jackson Merrill et Jackson Chourio.

« Il fait des choses que nous n’avons vu personne faire », a déclaré Shelton samedi. « Depuis qu’il est arrivé, il est difficile de prétendre qu’il n’est pas seulement la recrue de l’année, mais qu’il est l’un des meilleurs lanceurs du baseball. Avoir une MPM inférieure à 2 dès sa première année, surtout à l’époque actuelle, c’est assez spécial.

Shelton côtoyait plusieurs jeunes lanceurs remarquables plus tôt dans sa carrière : CC Sabathia à Cleveland ; David Price, Chris Archer et Snell à Tampa ; José Berrios au Minnesota. Aucun n’est arrivé comme Skenes. « C’est un très bon groupe de gars », a déclaré Shelton, « et je le mettrais tout en haut. »

L’effet Skenes était évident sur la côte nord de Pittsburgh cet été. Skenes a lancé sept des 20 matchs à domicile les plus fréquentés des Pirates cette saison. La fréquentation moyenne au PNC Park pour les départs de Skenes était de 25 460 personnes. Tout autre jour : 20 504.

Les Pirates ont fait plusieurs débuts de lanceurs très médiatisés dans les années 2010 – Gerrit Cole, Jameson Taillon, Mitch Keller – mais aucun n’est arrivé aussi capable d’éviscérer les formations adverses que Skenes. En fait, les Pirates n’avaient rien vu de tel de la part d’un débutant depuis que Chester A. Arthur était au pouvoir, car seul Denny Driscoll en 1882 avait une meilleure MPM (1,21) ou ERA+ (218) sur 23 départs en une saison que Skènes.

Les Pirates n’ont eu aucun partant à l’ère du ballon vivant qui a commencé au moins 23 matchs et ont une ERA inférieure ou une ERA+ supérieure à celle de Skenes.

MÈRE la plus proche : 1968, Bob Veale, 2,05

ERA+ la plus proche : 1977, John Candelaria, 169

Skenes a retiré 32,9 pour cent des frappeurs cette saison, plus que tout autre partant droitier du sport, en crachant de l’essence et en déchirant des éclats – un hybride plomb/séparateur que Skenes ramassé accidentellement en jouant au catch après le repêchage de l’année dernière. Le splinker a élevé un mélange de pitch qui avait préoccupé certains évaluateurs qui estimaient que Skenes s’appuyait trop sur une balle rapide et plate et un curseur rapide. Les frappeurs adverses ont été déconcertés par le splinker, frappant .184 avec un pourcentage de frappe de .234 contre le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait marqué chez Skenes, Boone a souligné « la taille, la puissance et la facilité avec laquelle il génère des trucs – et puis il a aussi des noms sympas pour ses pitchs ». Boone a ajouté : « Il est si grand et génère une telle puissance sans avoir l’air de faire un maximum d’efforts. »

Skenes a atteint une moyenne de 98,9 mph sur sa balle rapide à quatre coutures. Il a touché les trois chiffres 100 fois, soit plus de deux fois plus que n’importe quel autre partant. Mais c’est sa capacité à séquencer et à exécuter son mix en six longueurs de profondeur qui a été si impressionnante dans la course d’étirement. Il s’est tourné vers son changement dans les moments clés de septembre. Il a réduit son utilisation de balle rapide, puis lors de son dernier départ, a attaqué Soto et Chisholm avec de la chaleur juste sous leurs mains.

Paul Skenes fait rôtir Juan Soto. pic.twitter.com/V2rzmqsIlq – Rob Friedman (@PichingNinja) 28 septembre 2024

Que retiendra son manager de la saison rookie de Skenes ?

« Le fait qu’il ait continué à s’améliorer », a déclaré Shelton.

Skenes a accordé quatre points mérités lors de ses sept derniers départs.

Skenes a connu la saison recrue la plus dominante parmi tous les titulaires depuis Steve Rogers, mais pas la plus précieuse. C’est un cas plus compliqué à présenter.

Skenes est entré samedi avec 5,8 WAR, selon Baseball Reference, se classant 20e parmi les recrues débutantes à l’ère du live-ball. Brandon Webb, José Fernández et Michael Soroka sont tous en tête de liste. Au n°1, par une victoire complète, se trouve Mark Fidrych : 9,6 WAR. Fidrych a eu une MPM de 2,45 et une MPM de 159+ en 250 1/3 de manches pour les Tigres de 1976. Skenes n’est pas arrivé à moins de 100 manches de Fidrych.

En ce qui concerne WAR, The Bird est toujours seul.

Et pourtant, si Skenes avait été sur la liste des Pirates pour la journée d’ouverture, cela aurait pu être considérablement plus proche. Avec 10 départs supplémentaires à ce rythme, Skenes aurait 8,4 WAR, troisième parmi les recrues à l’ère du live-ball.

Meilleures saisons de recrue SP à l’ère du live-ball Joueur GUERRE ÈRE ÈRE+ IP Marc Fidrych 9.6 2.34 159 250,1 Curt Davis 8.6 2,95 160 274.1 Paul Skenes 8,4* 1,96 211 190,1* Cy Blanton 7.2 2,58 159 254.1 Britt Brûle 7 2,84 143 238

*Estimation basée sur le rythme de Skenes sur 22 départs

Lorsqu’on lui a demandé après ses débuts samedi s’il avait répondu à ses attentes pour 2024, le toujours discret Skenes a déclaré qu’il n’avait pas suscité beaucoup d’attentes dans la saison. Il voulait juste prendre le ballon tous les cinq jours.

« Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre », a déclaré Skenes, « mais je suis vraiment content de la façon dont s’est déroulée cette saison. »

Au total, entre les mineurs et les majeurs, Skenes a lancé 160 manches cette saison. Cela semble avoir été le numéro choisi par les Pirates depuis le début. Shelton a rencontré Skenes à St. Louis il y a deux semaines et a déclaré qu’il disputerait cinq manches contre les Reds et deux contre les Yankees lors de ses deux derniers départs.

Skenes aurait préféré lancer sans restrictions cette saison – le départ tardif l’a effectivement empêché de remporter le titre ERA ou de se battre pour le NL Cy Young Award – mais les Pirates ont réussi à le garder en bonne santé et prêt pour une charge de travail plus importante en 2025. » Nous ne savions pas si (le plan) allait être parfait », a déclaré Shelton. « Je ne sais pas si quelqu’un l’a fait. Je réalise que les gens vont être critiques parce qu’ils voulaient le voir.

Skenes a deux objectifs pour la saison prochaine. Le premier est une répétition.

« Prenez simplement le ballon et lancez », a-t-il déclaré.

La seconde ?

« Gagnez beaucoup de matchs de baseball. »

