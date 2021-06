Paul Sinha de The Chase révèle ses regrets concernant sa « dépendance au jeu de 15 ans »

La star de Chase, Paul Sinha, a fait part de ses regrets pour sa « dépendance au jeu de 15 ans ».

L’expert du quizz a fait la révélation en admettant : « J’aurais aimé ne jamais être entré dans la boutique d’un bookmaker ».

ITV

Paul Sinha a parlé de sa « dépendance au jeu depuis 15 ans »[/caption]

Paul, 51 ans, a fait la confession en rejoignant le diffuseur Clive Anderson sur son podcast, Mes sept merveilles.

Réfléchissant à tout ce qu’il allait changer dans sa vie, il a déclaré: « Quand je repense aux choses que j’ai faites dans ma vie, la seule chose à laquelle je peux penser où j’irais, ‘Je n’aurais certainement jamais fait c’est que j’ai passé beaucoup de temps en tant que toxicomane.

Paul, qui a révélé l’année dernière qu’il luttait contre la maladie de Parkinson, a poursuivi : « Je regarde en arrière et je pense : « Je souhaite que je n’avais jamais joué. »

« J’aurais aimé ne jamais être entré dans la boutique d’un bookmaker en me disant : ‘Oui, bien sûr, je sais quel lévrier est susceptible de finir en premier’. »

Rex

Paul fait partie des formidables chasseurs du quiz ITV[/caption]

Journaux Times Ltd

Le comédien a récemment été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson[/caption]

The Chaser, également connu sous le nom de The Sinnerman dans l’émission ITV, a expliqué en détail comment il avait lutté contre le jeu entre 1995 et 2010, mais a pu y mettre fin sans aucune aide.

Paul, qui a épousé Olly Levy en 2019, a rappelé : « Ce que je trouve extraordinaire, c’est que je n’ai rien fait, c’est parti. »

Le comédien a récemment été contraint d’abandonner le tournage d’une série dérivée, Beat The Chasers, en raison d’une maladie.

Mais la semaine dernière, la star a annoncé qu’il était de retour au travail pour enregistrer des épisodes de TV Showdown avec les capitaines d’équipe Fay Ripley et Rob Beckett.

Sans parler des concerts avec le comédien et présentateur Romesh Ranganathan.

Instagram

Paul a épousé son mari Olly Levy en 2019[/caption]

Caractéristiques de Rex

Paul a juré de ne pas laisser son diagnostic « dicter la façon dont il vit sa vie »[/caption]

Il a écrit sur Twitter : « Cette semaine, j’enregistre une épreuve de force télévisée. La semaine dernière, j’ai été la tête d’affiche d’un concert avec Romesh.

« A remporté plusieurs quiz/matchs de quiz, obtenant une nomination de joueur de la semaine. J’ai vu mon entraîneur personnel deux fois et j’ai continué à écrire des chansons.

Paul a précédemment insisté sur le fait qu’il « ne laissera pas la maladie dicter sa façon de vivre » alors qu’il informe les fans de la bataille de Parkinson.

S’exprimant sur Loose Women, Paul a déclaré: «Au moment où j’ai reçu le diagnostic, il y avait un sentiment de soulagement que ce n’était pas pire.





« Je suis fatigué de temps en temps, mais tous ceux qui m’ont interrogé au cours des six derniers mois vous diront que je réponds aux questions très très rapidement. »

Il a ajouté : « Je refuse de vivre dans le futur ; Je veux seulement vivre dans le présent et profiter du présent parce que je ne sais pas quel est mon avenir. Je ne sais pas quand je vais commencer à me détériorer.

Dans une interview émouvante, Paul a révélé qu’il quitterait The Chase lorsqu’il cesserait de répondre aux questions rapidement, il a déclaré: «Je sais que lorsque j’arrêterai de répondre aux questions rapidement, The Chase ne me virera pas.

« Je dirai ‘Ce fut un beau voyage et vous m’avez très bien traité et à plus tard’ – je ne laisserai pas la maladie dicter la façon dont je vis ma vie. »