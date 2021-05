Paul Sinha de The Chase mène le soutien à Jeremy Paxman après l’annonce de Parkinson

JEREMY Paxman a été inondé du soutien de ses célèbres amis et fans après avoir révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

L’animateur du University Challenge, 71 ans, a partagé la nouvelle hier, affirmant que ses symptômes étaient «actuellement légers» – et qu’il recevait un «excellent traitement».

Jeremy Paxman a été soutenu par ses célèbres copains à la suite de son actualité

La star de The Chase, Paul Sinha – connu sous le nom de The Sinnerman – a dirigé les mots d’encouragement en tant que personne qui vit également avec la maladie de Parkinson.

Il a écrit: « Hé Paxman laisse tomber la merde. »

Paul a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson l’année dernière et avait précédemment révélé qu’il craignait que cela ne lui prive ses compétences de quiz.

La présentatrice de Sky News, Kay Burley, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour présenter ses condoléances et a partagé une photo d’elle-même avec Jeremy.

Elle a écrit: «Je suis vraiment désolée d’apprendre que mon ancien copain Jeremy Paxman est atteint de la maladie de Parkinson.»

Jeremy Vine a tweeté: « Envoi de mes meilleurs vœux à mon ancien collègue. »

Paxo à Parkinson:

« Oh arrête! ».

Alastair Stewart lui a souhaité bonne chance en écrivant: « Paxo à Parkinson: » Oh, arrête-toi! « . Bonne chance mon ami. »

Tim Walker a partagé ses réflexions sur la situation, en particulier sa consternation face à l’absence de traitement.

Il a écrit: «Je souhaite bonne chance à Jeremy. Le traitement de la maladie de Parkinson n’a pas fondamentalement changé depuis des décennies. Je continue à lire que les cas augmentent et j’espère que davantage de ressources pourront être consacrées à la lutte contre cette maladie.

6 L’animateur très redouté du Défi universitaire, Jeremy Paxman, a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson Crédit: ITV

Dans un communiqué, il a déclaré: «Je peux confirmer que j’ai récemment reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

«Je reçois un excellent traitement et mes symptômes sont actuellement légers.

«Je prévois de continuer à diffuser et à écrire aussi longtemps qu’ils m’auront et auront écrit sur mon diagnostic plus en détail pour le numéro de juin du merveilleux magazine Saga.

« Je ne ferai aucun autre commentaire. »

Dans un bref extrait de sa chronique, qui a été publié aujourd’hui, il a écrit: «L’autre jour, on m’a diagnostiqué la maladie de Parkinson.

«Ce n’est pas un pronostic fatal, mais c’est sûr que l’enfer peut rendre la vie un peu ab * gger.

6 Cela vient après que le diffuseur ait été photographié en avril à l’aide d’un bâton de marche après une chute Crédits: Splash

«Il y aura beaucoup de lecteurs qui savent de quoi je parle par expérience personnelle: selon mon collègue incubateur de la maladie de Parkinson, le comédien Paul Mayhew-Archer, deux personnes au Royaume-Uni reçoivent un diagnostic de la maladie toutes les heures de la journée.

«Ce qui, comme il le souligne, signifie que« certaines personnes se font dire à trois heures du matin ».

«Au moins, cela m’est arrivé à la lumière du jour.»

Il a ajouté dans sa chronique qui doit être publiée dans Saga Magazine: « Je ne prétendrai pas que le diagnostic d’une maladie cérébrale incurable est amusant.

6 M. Paxman a rassuré les fans que ses symptômes sont actuellement bénins Crédits: Getty – Contributeur

« Mais ça pourrait être pire. J’ai au moins la consolation d’être en compagnie agréable de gens comme Billy Connolly et Alan Alda.

« J’ai la chance d’avoir une famille, des amis et des collègues compréhensifs, et j’ai également la chance de voir le côté drôle de tomber de façon inattendue. »

La maladie de Parkinson est une maladie incurable qui affecte le cerveau. Les symptômes peuvent inclure des tremblements et une raideur.

L’humoriste écossais Billy Connelly, 78 ans, et la rock star Ozzy Osbourne, 72 ans, sont parmi les noms familiers vivant avec la maladie de Parkinson.

6 Il a dit qu’il écrirait sur son diagnostic dans une chronique pour Saga Magazine Crédits: Getty

Cela survient un mois après que M. Paxman a été vu à Manchester en utilisant un bâton de marche après s’être cassé les côtes lors d’une chute alors qu’il promenait son chien.

Né à Leeds, M. Paxman a commencé sa carrière en 1972 dans le cadre du programme de formation des diplômés de la BBC, travaillant dans la radio locale et rendant compte des troubles à Belfast.

Peu de temps après avoir déménagé à Londres en 1977, il est passé de Tonight à l’émission phare d’investigation Panorama, avant de passer au Six O’Clock News et à BBC One’s Breakfast Time.

Il est devenu présentateur de Newsnight en 1989, poste qu’il occupera jusqu’en juin 2014.

Tout en animant le rôle, il est devenu connu pour son style d’entrevue redoutable en interrogeant des personnalités de haut niveau de la politique et de la culture.

Il a décidé de se retirer du rôle – au grand soulagement de ses interviewés – après 25 ans.

M. Paxman a également présenté University Challenge depuis 1994, faisant de lui le plus ancien quizmaster actuel à la télévision britannique.