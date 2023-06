Paul Sinha de The Chase étonne les téléspectateurs du compte à rebours avec un nouveau look sur l’émission de Channel 4

LA star de Chase, Paul Sinha, a encore plus impressionné les fans de quiz en épatant les téléspectateurs dans le coin du dictionnaire de Countdown cette semaine.

Le Sinnerman, Paul, s’est affirmé comme l’un des meilleurs esprits de quiz au Royaume-Uni, ayant occupé un siège sur The Chase d’ITV depuis 2011.

Cette semaine, Paul s’est assis dans Dictionary Corner sur Channel 4’s Countdown à côté de Susie Dent et a apporté son style comique avec lui.

Les fans de l’émission ont adoré l’apparition de la superstar des connaissances générales, et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions.

Montrant un look différent dans l’épisode de mardi (13 juin), les cheveux bouclés de Paul ont dérouté la mère d’un spectateur.

Le fan a tweeté: « Vous êtes [my] le chasseur préféré de maman… pourtant elle ne savait pas [it was] vous à cause de [your] lunettes et cheveux bouclés. Là encore, elle n’a pas réalisé que la Menace est irlandaise, et elle est née là-bas.

Un autre a ajouté: « J’adore @paulsinha dans Dictionary Corner cette semaine. »

« J’apprécie vraiment @paulsinha sur @C4Countdown », a ajouté un autre.

Ce n’est pas seulement Paul qui a reçu les éloges, avec un spectateur commentant: « @C4Countdown, le grand @paulsinha ET @ColinMurray … une combinaison assez parfaite vraiment, n’est-ce pas? »

Lorsque Colin a partagé la nouvelle de l’invité de Paul, un téléspectateur passionné a répondu: «Il est littéralement mon invité de rêve du Dictionary Corner. Je l’ai vu en direct lors d’un concert à Crawley il y a quelques années et il était absolument génial. J’espère qu’il n’aura pas à chasser les lettres et les chiffres via #Countdown.

Un autre a fait écho à cela, ajoutant: « Grand invité à DC… Ce programme va de mieux en mieux. »

La vaste gamme de connaissances de Paul a terrassé l’animatrice de l’émission et spécialiste des chiffres Rachel Riley plus tôt cette semaine lorsqu’il a rapidement répondu à une série de questions qu’ils avaient conçues pour lui.

Le duo a posé à tour de rôle des questions à Paul, des questions auxquelles ils pensaient qu’il ne connaîtrait pas la réponse, mais il les a rapidement fermées car il savait quel pays avait le plus de pyramides (pas l’Égypte), le film le mieux noté. sur IMDb et quel était le vrai nom de Cher.

Le compte à rebours est diffusé en semaine à partir de 14h10 sur Channel 4.

