Paul Sinha de The Chase dit qu’il « se bat aussi dur que jamais », il partage une mise à jour sur la bataille « difficile » de Parkinson

Au cours de l’épisode de jeudi de Loose Women, qui a été remplacé par Loose Men pour marquer la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, le maître du quiz a fait le point sur la santé des téléspectateurs d’ITV1.

TVI

Paul Sinha, alias The Sinnerman on The Chase, a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 2019

La star de Chase, Paul, 52 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson deux ans après avoir ressenti le symptôme d’une « épaule droite gelée d’apparition soudaine ».

La maladie de Parkinson est une maladie dans laquelle des parties du cerveau sont progressivement endommagées sur de nombreuses années et les symptômes comprennent des tremblements involontaires de certaines parties du corps, des mouvements lents et des muscles raides et inflexibles.

La star est apparue aux côtés du présentateur de Radio 2 Vernon Kay, du boxeur Tommy Fury et de l’acteur Martin Kemp alors qu’il s’ouvrait sur la maladie.

Il a dit aux téléspectateurs et à ses collègues panélistes : « J’ai la maladie de Parkinson. C’est un appel difficile, et cela deviendra encore plus difficile pour moi.

« Dans les années qui m’attendent, je veux faire de mon mieux pour montrer que cela ne doit pas gâcher votre qualité de vie et que vous pouvez lutter contre les stéréotypes que les autres ont de vous.

« Pour cette raison, lorsque je suis en déplacement, j’essaie encore plus d’être à mon meilleur. Je veux que les gens sachent que je ne disparais pas, je me bats toujours aussi fort.

Exhortant les hommes qui regardent à la maison à être ouverts sur leur santé physique, mentale et émotionnelle, il a déclaré : « Il est important que tout le monde, pas seulement les hommes, réalise que malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parfaits, ni physiquement ni mentalement.

« Traditionnellement, les hommes ont été découragés de demander de l’aide, en croyant que c’était un signe de faiblesse.

« Mais dans tous les milieux, un problème partagé est un problème divisé par deux ; ou à tout le moins réduite. J’espère que le message passe, mais si ce n’est pas le cas, j’aimerais faire ma part pour aider.

La star de Chase a été incroyablement ouverte sur son état depuis qu’on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson et les fans se sont précipités pour lui apporter son soutien.

Paul a précédemment déclaré que son diagnostic lui avait donné envie de vivre pleinement sa vie.

Il a déclaré: « Pour moi maintenant, c’est plus dans un sens plus large profiter de la vie, embrasser la vie et profiter de la compagnie de gens formidables. »