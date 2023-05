Paul Simon révèle une perte auditive et réfléchit sur la mortalité : « Le temps de ma génération est terminé »

Paul Simon parle de sa perte auditive, révélant que la majeure partie de l’ouïe de son oreille gauche a disparu.

Dans une interview avec The Times, l’homme de 81 ans a partagé qu’en faisant son dernier album, « Seven Psalms », il avait remarqué que son audition se détériorait.

« Tout à coup, j’ai perdu la majeure partie de l’ouïe de mon oreille gauche, et personne n’a d’explication à cela. Alors tout est devenu plus difficile », a déclaré Simon.

« Ma réaction à cela a été de la frustration et de l’agacement; pas encore tout à fait de la colère, parce que je pensais que ça passerait, ça se réparerait tout seul. »

Malheureusement, l’audition de Simon ne s’est pas réparée d’elle-même. Le chanteur a également noté qu’il se remettait d’un épisode de COVID, déclarant dans l’interview : « Garçon, ai-je été battu ces deux dernières années. »

La perte auditive peut avoir un impact sur la capacité de Simon à se produire en direct, bien que le musicien ait admis que ce n’était peut-être pas une si mauvaise chose, car cela lui permet d’arrêter de jouer des chansons qui ne l’intéressent plus.

« Les chansons que je ne veux pas chanter en direct, je ne les chante pas », a-t-il déclaré. « Parfois, il y a des chansons que j’aime et puis à un certain moment d’une tournée, je dis: » Qu’est-ce que tu fous, Paul? Très souvent, cela arrivait pendant You Can Call Me Al. Je pensais: « Qu’est-ce que tu fais? Tu es comme un groupe de reprises de Paul Simon. Tu devrais quitter la route, rentrer chez toi. « »

En 2018, Simon a annoncé qu’il se retirait des tournées. Dans un article sur les réseaux sociaux, il a écrit : « Je sens que les voyages et le temps passé loin de ma femme et de ma famille nuisent à la joie de jouer », ajoutant que « c’est un peu troublant, un peu exaltant et quelque chose de un soulagement. »

Entre-temps, Simon s’est concentré sur « Seven Psalms », qui, selon lui, lui est venu dans un rêve en 2019.

« Le rêve était spécifique », a-t-il déclaré au Times. « ‘Vous écrivez, ou êtes censé écrire, une pièce intitulée Sept Psaumes.’ C’était une déclaration très insistante, à tel point que je l’ai écrite. Et le lendemain, j’ai regardé la Bible et j’ai pensé : « Eh bien, la pièce ne va pas être comme ça. » Et puis c’était un cas de, ‘Eh bien, comment ça va être? Je n’en ai aucune idée, mais ce n’était pas mon idée de toute façon. Je vais juste attendre ici jusqu’à ce que j’ai plus d’informations.' »

L’album est finalement une réflexion sur la mortalité et la mort, en particulier avec une chanson intitulée « Wait ».

Le premier couplet contient les paroles, « Je ne suis pas prêt, je fais juste mes bagages/Attends/Ma main est stable/Mon esprit est toujours clair. »

Sa femme depuis plus de 30 ans, Edie Brickell, fait un duo avec lui dans la dernière section, qui se lit comme suit : « Le paradis est magnifique/ C’est presque comme à la maison/ Les enfants, préparez-vous/ Il est temps de rentrer à la maison. »

Dans l’interview, Simon a pleuré en discutant des paroles obsédantes.

« C’est effrayant d’écrire quelque chose et de se dire : ‘Oh, c’est ce dont la chanson a besoin' », a-t-il déclaré. « Et puis c’est, ‘Au fait, c’est à propos de toi. Tu es en fait le sujet de ça.' »

Simon a poursuivi: « C’est juste l’âge auquel nous sommes. Gordon Lightfoot vient de mourir, Jeff Beck aussi. Le temps de ma génération est terminé. »

« Seven Psalms » est disponible dès maintenant sur tous les principaux services de streaming musical et à l’achat.