Paul Simon révèle que des visions l’ont aidé à écrire des chansons à succès

Paul Simon s’est appuyé sur des rêves qu’il avait pendant son sommeil pour créer son dernier album studio, « Seven Psalms ».

« Le rêve disait : ‘Tu travailles sur une pièce intitulée ‘Seven Psalms' », a récemment partagé Simon avec CBS News. Il a dit au point de vente qu’il s’était réveillé, a écrit l’idée sur un bloc-notes légal dans sa cabine au Texas où il vit avec sa femme depuis plus de 30 ans, Edie Brickel.

Il a dit que depuis que l’idée lui est venue dans un rêve, il devait « attendre jusqu’à ce qu’il y ait des éclaircissements » sur ce qu’il est censé faire. Heureusement pour Simon, il a obtenu cette clarification.

« Ouais, c’est venu, comme des morceaux de guitare », a-t-il déclaré au point de vente. Simon a partagé que les mots de son album lui sont venus plus tard, encore une fois à travers un rêve. L’ensemble de son processus créatif derrière son dernier album sera présenté dans un prochain documentaire, « In Restless Dreams ».

Dans le documentaire, Simon a déclaré: « Je commençais à me réveiller deux ou trois fois par semaine entre 3h30 et 5h00 du matin, et les mots venaient. Je les écrivais et commençais à les assembler . »

Certains auditeurs ont interprété les « Seven Psalms » de Simon comme une réflexion sur la mortalité et la mort, en particulier avec une chanson intitulée « Wait ».

Simon a insisté autrement. « Bien sûr, j’ai 81 ans. Bien sûr, j’y pense. Mais je veux dire, est-ce que ça me presse ? Non, ce n’est pas le cas. »

Lorsqu’on a demandé au musicien s’il avait déjà demandé d’où venaient ses rêves et ses visions, il a répondu : « Je ne sais même pas si je veux savoir. »

« C’est juste, c’est » là « et j’en suis reconnaissant. Il a été là la majeure partie de ma vie », a-t-il expliqué. « Quand j’ai écrit » The Sound of Silence « et que j’avais 23 ans, c’était probablement le même genre de phénomène. Mais à ce moment-là, je me suis juste dit: » Oh, c’est en quelque sorte ma meilleure chanson du moment. Et la même chose avec « Bridge Over Troubled Water » où je me suis dit : « Hmm. Mieux que d’habitude. C’est bien. » »

Simon a connu des revers dans sa carrière et sa santé. Le chanteur de 81 ans a révélé en mai qu’au cours des deux dernières années environ, il avait perdu la majeure partie de l’ouïe de son oreille gauche.

« J’ai commencé à perdre l’ouïe de mon oreille gauche », a-t-il déclaré au point de vente, ajoutant : « il y a environ deux ans, il y a deux ans et demi. Et en ce moment, c’est, je pense, 8 % d’audition dans cette oreille. »

Il a poursuivi: « C’est bouleversant. J’entends encore assez bien pour jouer de la guitare et écrire. Mais je n’entends pas assez bien pour jouer avec cinq ou six musiciens. Peut-être que ça va. Peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre de ça? »

Même aux prises avec sa perte auditive, Simon n’a pas cessé de créer de la musique. « Je viens de commencer à écrire récemment », a-t-il partagé. « J’ai écrit deux chansons. Tant que je peux écrire et chanter, je ferai des disques, même si ce n’est que pour moi. »

En 2018, Simon a annoncé qu’il se retirait des tournées. Dans un article sur les réseaux sociaux, il a écrit : « Je sens que les voyages et le temps passé loin de ma femme et de ma famille nuisent à la joie de jouer », ajoutant que « c’est un peu troublant, un peu exaltant et quelque chose de un soulagement. »

Sa dernière performance live a eu lieu au Newport Folk Festival en juillet 2022. Simon a révélé qu’il espérait que ce ne serait pas sa dernière émission en direct.

« Eh bien, j’espère que non », a-t-il déclaré à CBS. « Je voulais vraiment interpréter les ‘Sept Psaumes’. Je n’ai pas perdu espoir, mais je suis prêt à accepter que je ne pourrai peut-être pas le faire. »