Paul Silas, triple champion NBA, entraîneur de longue date, décède à 79 ans

Paul Silas, membre de trois équipes championnes de la NBA en tant que joueur et premier entraîneur de LeBron James dans la ligue, est décédé, a annoncé dimanche sa famille. Il avait 79 ans.

La famille a révélé la mort par l’intermédiaire des Houston Rockets, pour qui le fils de Silas, Stephen, est un entraîneur-chef de deuxième génération. Le Boston Globe a d’abord rapporté la mort de Silas, et aucune cause officielle n’a été immédiatement annoncée.

“Nous pleurons le décès de l’ancien All-Star de la NBA et entraîneur-chef Paul Silas”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. “Les contributions durables de Paul au jeu sont visibles à travers les nombreux joueurs et entraîneurs qu’il a inspirés, y compris son fils, l’entraîneur-chef des Rockets, Stephen Silas. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Paul.

Silas a commencé sa carrière en tant qu’entraîneur-chef avec un passage de trois ans à la tête des Clippers de San Diego à partir de 1980. Après avoir passé plus d’une décennie en tant qu’assistant, il est redevenu entraîneur-chef et a passé du temps avec les Charlotte Hornets, les New Orleans Hornets, les Cleveland Cavaliers et les Charlotte Bobcats.

Il a emmené quatre de ces équipes en séries éliminatoires, remportant exactement 400 matchs – 387 en saison régulière, 13 de plus en séries éliminatoires.

“Paul a apporté une énorme contribution au jeu de basket-ball et nous manquera beaucoup!” Le garde du Temple de la renommée et le grand Magic Johnson des Lakers de Los Angeles ont écrit sur Twitter.

Les Rockets accueillaient Milwaukee dimanche soir. Il n’était pas immédiatement clair combien de temps Stephen Silas serait absent de l’équipe; les Rockets prévoyaient d’avoir John Lucas à la tête de l’équipe par intérim pendant que la famille Silas était en deuil.

Stephen Silas est entré dans le monde de la NBA lorsque son père était entraîneur à Charlotte, commençant comme dépisteur avancé et servant finalement d’assistant dans l’équipe de son père avec les Hornets en 2000. Il a fallu deux décennies à Stephen Silas pour avoir la chance d’être un chef entraîneur, cela à venir lorsque Houston l’a embauché en 2020.

“Mon père, évidemment, il était mon mentor n ° 1, quelqu’un sur qui je pouvais m’appuyer, poser des questions et il m’a posé des questions”, a déclaré Stephen Silas dans un documentaire de 2021 produit par les Rockets sur son parcours d’entraîneur. “Il a vraiment apprécié mon opinion, ce qui était un peu bizarre pour moi, moi étant si jeune et n’ayant pas beaucoup d’expérience.”

Stephen Silas a persévéré pendant longtemps avant d’obtenir sa grande chance. Il a vu son père attendre longtemps pour le travail qu’il voulait aussi. Paul Silas a été licencié par les Clippers de San Diego en 1983 et n’aurait plus d’opportunité d’entraîneur-chef avant 1999 – à venir lorsque Dave Cowens, pour qui Paul Silas était assistant, a démissionné à Charlotte après un départ de 4-11 pour le raccourci saison 1998-99.

“J’étais connu comme n’étant pas un travailleur acharné, dur, dur et ça m’a vraiment fait mal quand j’étais entraîneur adjoint, pendant environ 10 ans, quand je ne pouvais pas obtenir un poste de chef”, a déclaré Paul Silas au Rotary Club de Charlotte alors que y prononçant un discours en 2013. « J’ai vraiment parlé aux équipes d’être entraîneur-chef, mais je n’en ai pas eu. Ce qui s’est passé, c’est que je suis resté positif. J’avais une attitude positive. Même si je n’ai pas pu obtenir le poste, j’ai dit : ‘Non, je ne vais pas être négatif. Je vais être positif.

Finalement, Silas prendrait le relais à Cleveland. Il y est arrivé en 2003, la même année où les Cavaliers ont repêché James.

“J’ai entraîné LeBron pendant deux ans, ses deux premières années, et LeBron était incroyable”, a déclaré Paul Silas. «À 18 ans, il connaissait Bill Russell, il connaissait beaucoup de joueurs qui sont passés par là que la plupart des joueurs de son âge ne connaissent même pas. Et il a compris le jeu. J’ai fait progresser LeBron parce que je n’en avais pas quand il a commencé. Il ne m’a pas dit un mot. Il a juste repris le jeu et nous avons bien fait.

Avec le temps, James deviendrait un champion. Il a fallu quelques années à Paul Silas pour atteindre ce niveau en tant que joueur également.

Il a été cinq fois sélectionné dans l’équipe All-Defensive qui a récolté en moyenne 9,4 points et 9,9 rebonds en 16 saisons avec les Hawks de St. Louis et d’Atlanta, Phoenix, Boston, Denver et Seattle. Silas a remporté deux titres avec les Celtics – le premier à sa 10e saison en tant que joueur – et a remporté un troisième avec les SuperSonics. Il a récolté en moyenne 12,8 points et 13,8 rebonds lors de la finale de 1976 pour Boston contre les Suns.

“Respecté par tous ceux qui l’ont rencontré à travers la NBA, nous sommes reconnaissants pour ses contributions au jeu tout au long de sa vie dans le basket”, ont déclaré les Suns dimanche.

Paul Silas a joué son basketball collégial à Creighton, avec une moyenne de 20,5 points et 21,6 rebonds en trois saisons. Il a été élu au College Basketball Hall of Fame en 2017.

“Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de la légende de Creighton, Paul Silas”, a déclaré l’entraîneur des Bluejays, Greg McDermott. “Son illustre carrière de joueur et d’entraîneur sera égalée par peu.”

Tim Reynolds, l’Associated Press

