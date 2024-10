Paul Schrader est allé faire du shopping en regardant « Joker: Folie À Deux »

Paul Schrader n’était pas fan de Joker : Folie à Deuxc’est le moins qu’on puisse dire, choisissant de quitter la salle pour acheter quelque chose au lieu de projeter le film dans son intégralité.

Lors d’une nouvelle conversation avec Jeremy O. Harris pour Interview Magazinele cinéaste et scénariste a évoqué avec désinvolture qu’il était allé voir la suite musicale du film 2019 Jokerqui met en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle du comédien raté Arthur Fleck et Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn.

« J’en ai vu environ 10 ou 15 minutes », a déclaré le réalisateur nominé aux Oscars. «Je suis parti, j’ai acheté quelque chose, je suis revenu, j’ai vu encore 10 minutes. C’était suffisant.

L’interview a ensuite dérivé vers d’autres sujets avant d’atterrir brièvement sur les comédies musicales, lorsque Schrader est revenu sur Joker 2le qualifiant de « très mauvaise comédie musicale ». Interrogé par Harris sur la raison pour laquelle il pensait que c’était « si mauvais », le Chauffeur de taxi Le scribe a exposé ses griefs, sans retenue.

« Je n’aime aucune de ces personnes », a-t-il déclaré. «Je ne les aime pas en tant qu’acteurs. Je ne les aime pas en tant que personnages. Je n’aime pas tout ça. Je veux dire, ce sont des gens qui, s’ils venaient chez vous, vous vous échapperiez par la porte arrière.

Lors de son deuxième week-end au box-office après sa première le 4 octobre, Joker 2 est toujours – comme l’a rapporté Deadline – un « clown triste », un échec mondial avec seulement 165,3 millions de dollars gagnés jusqu’à présent. Le film DC dirigé par Todd Phillips, dont la réalisation a coûté à Warner Bros. environ 200 millions de dollars, risque de perdre environ 150 à 200 millions de dollars, ne parvenant probablement pas à atteindre le seuil de rentabilité pendant toute la durée de sa diffusion en salles.

Schrader se prépare actuellement à tourner son prochain long métrage Non Compos Mentis en novembre, sur « les choses stupides que les hommes font par amour ». Fin août, le Oh, le Canada le réalisateur a dit qu’il rédigeait le long métrage Les bases de la philosophiequi parle d’un professeur universitaire de philosophie intellectuelle, dans la veine de sa trilogie spirituelle « Man in a Room », Premier réformé (2017), Le compteur de cartes (2021) et Maître jardinier (2022).