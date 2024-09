Paul Schrader annonce la sortie du nouveau film « Oh, Canada » avec musique phosphorescente depuis le balcon du concert du groupe à New York

Plus tôt cette année, Paul Schrader Ah, Canada Le film a été présenté en avant-première à Cannes. La musique a été composée par Phosphorescent et les acteurs principaux sont Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli et Victoria Hill. Vendredi, Phosphorescent a été projeté au Webster Hall de New York et Schrader a annoncé depuis le balcon que le film sortirait le 6 décembre.

Selon Journaliste spécialisé dans la musique de film, Ah, Canada est basé sur Russell Banks Abandonné et « raconte l’histoire du célèbre réalisateur de documentaires Leonard Fife, un gauchiste américain qui s’est enfui au Canada alors qu’il était jeune homme pour éviter le service militaire de la guerre du Vietnam, et donne une dernière interview à l’un de ses anciens étudiants pour dire toute la vérité sur sa vie. David Gonzales (Maître jardinier) produit le projet avec Tiffany Boyle, Luisa Law, Scott LaStaiti (Jane a une arme, Kandahar) et Meghan Hanlon.

Il s’agit du premier but de Phosphorescent/Matthew Houck, et il est logique que ce soit avec Schrader. La paire est fans du travail de chacun. Plus tôt cette année, Phosphorescent a sorti son dernier album Révélateur.