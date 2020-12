Paul Scholes a révélé ce qu’il pense être le plus gros problème de Manchester United après leur victoire sur Sheffield United jeudi soir.

Les Red Devils ont triomphé 3-2 à Bramall Lane grâce à un doublé de Marcus Rashford et à une frappe d’Anthony Martial.

Mais ils ont été forcés de s’accrocher pour leur vie dans les braises mourantes du jeu alors que les Blades poussaient pour un égaliseur.

En réfléchissant sur le jeu, la légende de United Scholes a révélé son enthousiasme pour l’attaque d’Ole Gunnar Solskjaer.

Cependant, l’ancien milieu de terrain a soulevé un point intéressant selon lequel ils doivent avoir le ballon pour pouvoir libérer des joueurs comme Martial et Rashford.

Scholes a déclaré à Amazon Prime Video: «Fernandes dans ce rôle n ° 10 nourrissant Martial, Rashford et [Mason] Greenwood – à quel point est-ce excitant? Trois des meilleurs et des plus rapides en Europe lorsqu’ils ont des chances.

«Je pense que le plus gros problème est de prendre possession du ballon avec eux deux [midfielders], prendre le contrôle du jeu.

«Pogba et Matic doivent contrôler le jeu si Fernandes veut être impliqué. Une fois qu’ils ont pris le contrôle du jeu, United est parti et vole. Et cela aide aussi les moitiés centrales.