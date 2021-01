Paul Scholes semble avoir changé d’avis à propos de Paul Pogba et de l’impact que le milieu de terrain peut avoir à Manchester United.

L’avenir de Pogba a fait l’objet de nombreuses spéculations récemment, et United a été abasourdi le mois dernier lorsque son agent Mino Raiola a déclaré que son client voulait quitter le club dès que possible.

La forme du Français a été de haut en bas ces dernières années, et s’adressant à talkSPORT en 2019, Scholes a suggéré que ce ne serait pas une grande perte pour United s’il devait passer à autre chose.

« Je pense qu’il est clair qu’il veut quitter le club », avait-il déclaré à l’époque.

« S’ils lui demandent de rester pendant un an, nous verrons ce qui se passera. Mais je ne pense pas que ce sera une grosse perte pour United. [if he does go].

« En fin de compte, sa forme n’a pas été excellente de toute façon au cours des trois ou trois dernières années où il est passé.

« Je suis sûr qu’il y a plus de joueurs là-bas qui peuvent intervenir et faire un aussi bon travail. »

Cependant, Pogba a brillé depuis la déclaration explosive de Raiola et a marqué le vainqueur de la victoire 1-0 contre Burnley mardi pour aider son équipe à atteindre le sommet de la Premier League.