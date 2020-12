Manchester United a été pauvre pendant une grande partie du match à la Red Bull Arena.

Le RB Leipzig a connu un départ de rêve en se retrouvant 2-0 après seulement 13 minutes de match.

United avait une montagne à gravir en seconde période, et les choses ont empiré quand ils ont perdu 3-0 avec 20 minutes à jouer.

Malgré une tentative de retour tardif, ils n’ont pas réussi à obtenir le point dont ils avaient besoin pour se qualifier pour les huitièmes de finale et ont été battus 3-2.

Le groupe a été une montagne russe pour United, après avoir battu Leipzig 5-0 lors de la première rencontre entre les deux et battu le Paris Saint-Germain 2-1 en France.

Mais mardi soir, ils étaient deuxièmes meilleurs pour la majorité du match, et étaient particulièrement défensifs.

Et Paul Scholes et Rio Ferdinand ont tous deux convenu qu’Ole Gunnar Solskjaer avait pris la mauvaise décision avec sa sélection d’équipe et aurait dû changer son alignement défensif.

S’adressant à BT Sport, Ferdinand a déclaré: «Je pense que la différence, c’est quand ils ont joué trois à l’arrière avant d’avoir affronté des gens.