«F *** Off» entre dans l’héritage d’un autre mot «F» intitulé best sellers. Le livre aborde plusieurs questions comme le patriarcat, le narcissisme, la démocratie et la structure sociale du monde avec des pensées qui semblent les plus conservatrices, mais avec un langage millénaire qui l’exprime. Il parle de l’industrie du porno, de la guerre végétalienne et des guerres en général, faisant réfléchir à tout ce dont ils n’ont jamais connu qu’un seul côté.

«Le yoga porte le plus sombre et le plus sale des secrets dans ses replis« bénéfiques », et dans ce livre de révélations choquantes, toutes ces tromperies se défont. Le yoga est une arnaque de renommée internationale, vendue comme «le remède unique» pour toutes les maladies médicales et spirituelles », disent les livres.

