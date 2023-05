Paul Rudd et Aaron Rogers deviennent viraux au concert de Taylor Swift, Camila Cabello et Shawn Mendes ravivent la romance

Bien qu’il ne soit pas défini par le dictionnaire Webster de Merriam, le terme « Swiftie » est utilisé pour décrire toutes les personnes qui s’identifient comme fans de Taylor Swift.

Ce week-end, une multitude de stars ont embrassé leur Swiftie intérieure, affluant au MetLife Stadium du New Jersey pour apercevoir la popstar célèbre et adorée.

Des musiciens comme Camila Cabello et Shawn Mendes, des acteurs comme Paul Rudd et Miles Teller et même l’athlète Aaron Rodgers sont tous devenus viraux pour leurs apparitions au spectacle, envoyant les fans dans un état d’ébriété.

CAMILA CABELLO & SHAWN MENDES

Bien que leur statut relationnel reste incertain, Camila Cabello et Shawn Mendes ont assuré aux fans qu’ils faisaient toujours partie de l’équipe Swift, assistant à la tournée d’Era vendredi.

L’ancien couple a été photographié en train d’être ouvertement affectueux dans la tristement célèbre tente VIP, fréquentée par la famille de Swift et des amis célèbres.

Les deux artistes sont d’importants partisans de Swift, Cabello étant l’un des premiers artistes de la tournée « Reputation » de Swift en 2018.

Mendes a collaboré avec Swift sur un remix de sa chanson « Lover ».

AARON RODGERS, MILES ET KELEIGH TELLER, PAUL RUDD

Aaron Rodgers a apparemment adopté le MetLife Stadium comme sa nouvelle maison, avec son récent échange avec les Jets de New York.

Les médias sociaux sont entrés dans une frénésie vendredi lorsque le quart-arrière vénéré a été surpris en train de danser et de chanter sur les airs de Swift.

Rodgers a fait savoir à ses abonnés sur Instagram qu’il était à l’événement, taquinant son apparition aux côtés de l’épouse de l’acteur de « Top Gun: Maverick », Miles Telles, Keleigh. Teller était également présent. « Taylor Time », a écrit le champion du Super Bowl.

Teller a joué dans le clip de Swift pour sa chanson « I Bet You Think About Me », mettant en vedette Chris Appleton, qui a notamment été réalisé par son grand copain, Blake Lively.

Le trio a également été capturé en train de se mêler à l’acteur « Ant-Man » Paul Rudd.

La vidéo des fans a capturé Rudd saluant les fans lors du concert.

MARISKA HARGITAY & CARA DELEVINGNE

Deux membres de « l’équipe » originale de Swift, Mariska Hargitay et Cara Delevingne, se sont réunies lors de la tournée de l’ère dans ce qui était une section de célébrités empilée.

L’actrice de « Law & Order: SVU » Hargitay a posté une photo aux côtés du mannequin Delevingne, faisant référence à leur apparition emblématique dans le clip vidéo étoilé de Swift « Bad Blood » de son album de 1989.

En 2015, Hargitay et Delevingne ont partagé la scène avec Swift lors de sa tournée « 1989 ». Le trio s’est pavané sur scène dans ce qui a été un moment mémorable pour les fans de Philadelphie.

LIN-MANUEL MIRANDA ET MOLLY RINGWALD

L’homme de la musique d’Hollywood et de Broadway, Lin-Manuel Miranda, a partagé son expérience du spectacle, prenant une photo avec l’actrice de « Sixteen Candles » Molly Ringwald.

Une fan a capturé une vidéo d’elle-même offrant un bracelet à Miranda, une transition habituelle honorée par Swifties lors de ses concerts. L’idée d’échanger des bracelets d’amitié a été inspirée par sa chanson « You’re On Your Own Kid » et les paroles « faites les bracelets d’amitié, prenez le moment et goûtez-le ».

Ringwald a assisté au spectacle avec sa fille Adele, 13 ans. Un fan a pris un doux moment où Ringwald a pris une photo de sa fille excitée.

« Il y a certains moments dans la vie d’une fille qui sont inoubliables… Merci Taylor Swift », a-t-elle écrit dans une story Instagram expirée depuis.

Gal Gadot

« Wonder Woman » et la super maman Gal Gadot ont également été aperçues avec ses enfants lors du concert.

L’actrice a partagé une série de photos soulignant la nuit passionnante, admettant que l’un de ses enfants était fatigué.

« Même avec un enfant heureux et endormi, j’ai passé de très bons moments. @TaylorSwift, tu es une telle source d’inspiration », a écrit la femme de 38 ans.

Dans une autre image, Gadot a capturé un agent de sécurité hypnotisé pendant le tournage de Swift, écrivant « Même le gars de la sécurité le plus dur ne peut pas arrêter de chanter. »

ÉPICES À GLACE

Karma était aligné pour le public des nuits un et trois du tronçon MetLife Stadium de l’Era’s Tour, alors que le rappeur Ice Spice est apparu pour la dernière chanson de la nuit. Interprétant le remix de la chanson de Swift, « Karma », mettant en vedette Ice Spice, les deux femmes ont descendu la scène et ont joué devant des foules hurlantes.

Vendredi soir, Swift a également lancé son clip vidéo surprise avec Ice Spice pendant le concert.

Parmi les autres stars repérées au cours du séjour de trois jours de Swift à Jersey, citons Bradley Cooper, Ben Stiller, Mike Meyers, Gordon Ramsay, Julia Garner et Emily Ratajkowski, entre autres.

La tournée de Swift se poursuivra jusqu’en août, sa prochaine apparition étant à Chicago.