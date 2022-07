Paul Rudd envoie une lettre à un garçon de septième année dont les camarades de classe n’ont pas signé son annuaire: “Les choses s’améliorent”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paul Rudd est là pour égayer la journée d’un jeune garçon.

Après que Rudd, 53 ans, ait entendu que les camarades de classe de Brody Ridder, 12 ans, de Westminster, Colorado, ne signeraient pas son annuaire, l’acteur “Ant-Man” a décidé de lui envoyer une lettre et un casque signé “Ant-Man” .

La mère de Brody, Cassandra, a partagé des images de la lettre et du casque sur Facebook.

“Il est important de se rappeler que même lorsque la vie est difficile, les choses s’améliorent”, a écrit Rudd, selon News10. “Il y a tellement de gens qui t’aiment et pensent que tu es l’enfant le plus cool qui soit – moi étant l’un d’entre eux ! J’ai hâte de voir toutes les choses incroyables que tu vas accomplir.”

PAUL RUDD DONNE HILARIOUS CORONAVIRUS PSA INVITANT LES MILLÉNIAUX À PORTER DES MASQUES

La mère de Brody a documenté les échanges du duo sur Facebook, partageant que Rudd et Brody ont eu des conversations FaceTime et textuelles.

Dans une capture d’écran, Cassandra a partagé sur FacebookBrody a envoyé à Rudd un message disant : “Tu es mon super-héros préféré”, et l’acteur a répondu : “Tu es à moi”.

Cassandra a partagé l’histoire de Brody pour la première fois sur Facebook en mai après son retour de l’école contrarié.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Mon pauvre fils. On dirait que ça ne va pas mieux. 2 professeurs et 2 élèves au total ont écrit dans son annuaire alors que Brody a demandé à toutes sortes d’enfants de le signer”, a-t-elle partagé en ligne, ajoutant une photo de l’annuaire de son fils pages.

Elle a partagé avec le Washington Post que son fils avait été victime d’intimidation par ses camarades de classe.

“Il y a des enfants qui l’ont poussé et l’ont insulté”, a-t-elle déclaré au point de vente. « Brody a traversé beaucoup de choses.

L’histoire de Brody est devenue virale en ligne et a attiré l’attention des lycéens sur un casting de Broadway.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des étudiants plus âgés de Westminster, dans le Colorado, se sont engagés à remplir les pages d’autographes de son annuaire avec des signatures, et le casting de “Dear Evan Hansen” l’a invité à New York en juin pour voir un spectacle.

Ils ont demandé à Brody d’apporter son annuaire pour qu’ils puissent le signer.