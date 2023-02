Paul Rudd dit que son fils ne savait pas qu’il était célèbre en grandissant: “Je ne l’ai jamais corrigé”

Le fils de Paul Rudd ne savait pas que son père était célèbre pendant la majeure partie de son enfance, selon l’acteur.

Dans un extrait faisant la promotion de l’apparition de Rudd dans “Sunday Today with Willie Geist”, Rudd a révélé que son fils Jack croyait que son père avait travaillé dans une salle de cinéma pendant environ 10 ans pendant l’enfance de Jack.

Selon Rudd, tout a commencé lorsque Jack, qui avait environ 4 ou 5 ans à l’époque, et ses amis sont allés au cinéma.

Rudd a déclaré qu’il ne voulait pas “faire asseoir (ses) enfants” quand ils avaient 3 ans et leur montrer tous les films dans lesquels il était, il n’a jamais “vraiment expliqué ce qu’il avait fait”. Et il y a eu une certaine confusion.

“Nous y allions tous, et il y avait une affiche de film sur laquelle j’étais qui était dans le hall”, a expliqué Rudd. “Alors ils ont tous pensé que je travaillais au cinéma, ce que j’ai trouvé très mignon.”

Rudd a expliqué qu’il avait fallu un certain temps à son fils pour réaliser que son père était en fait un acteur célèbre, affirmant qu’il avait environ 15 ans lorsqu’il l’a compris. L’acteur a accepté certains reproches en disant : “Je ne l’ai jamais corrigé”, en lui disant : “Je travaille à l’AMC Lowes”.

Il avait précédemment partagé que son fils et sa fille Darby n’étaient pas très impressionnés par le fait qu’il était un super-héros Marvel.

“Je pense que je suis papa plus que je ne suis Ant-Man ou dans le MCU”, a déclaré Rudd à People plus tôt ce mois-ci. “Ils s’en fichent, et ils ne devraient pas non plus.”

L’acteur “This Is 40” a fait sa première apparition dans l’univers Marvel en 2015 dans le premier film “Ant-Man”. Rudd incarne Scott Lang, un ex-détenu prêt à tout pour récupérer la garde de sa fille, lorsqu’il est approché par le scientifique Hank Pym pour devenir Ant-Man et sauver le monde d’une technologie dangereuse.

Depuis le premier film “Ant-Man”, Rudd est apparu en tant que personnage dans quatre films Marvel, dont “Captain America : Civil War”, “Ant-Man and the Wasp” et “Avengers Endgame”.

Rudd devrait apparaître dans le troisième film d’Ant-Man, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, qui voit également le retour de Michael Douglas dans Hank Pym, Evangeline Lilly dans Hope Pym et Michelle Pfeiffer dans Janet Van Dyne.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” sera présenté le vendredi 17 février.