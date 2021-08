Paul Rudd, Dan Levy ont adoré Desi Thali à Londres et les fans ne peuvent pas garder leur calme

Les médias sociaux paniquent après qu’une photo des acteurs Paul Rudd et Dan Levy savourant une cuisine indienne au Darjeeling Express de Londres a été téléchargée par la propriétaire du restaurant, la chef Asma Khan. Sur la photo virale, Rudd, qui joue Ant-Man dans l’univers cinématographique Marvel et le co-créateur et star de Schitt’s Creek, Levy, ont été vus ayant du poori, du curry de pomme de terre, du mouton, du pulao et des bonbons qui ressemblaient à des rosogolles, faisant allusion à un thali indien typique. . Dans un tweet, Khan a déclaré: « C’est le Royal Thali de notre menu du dîner – une sélection de plats qui sont servis ensemble dans un plateau traditionnel. »

Ce n’est pas la première fois que Rudd visite le restaurant indien. Khan, qui est apparu dans la saison 6 de la table du chef de Netflix, a déclaré que l’acteur avait déjà visité le restaurant avec sa famille le 17 juillet. Elle a déclaré à People : « Quand nous avons vu le nom de Paul Rudd sur le site de réservation, nous ne pensions pas que c’était LE Paul Rudd qui avait acheté 6 billets pour notre supperclub du samedi Calcutta à Darjeeling. C’était! »

Elle a ajouté: « Il était si merveilleux – il était gentil et généreux dans ses commentaires sur la nourriture et mon documentaire @chefstablenetflix. Il a gentiment accepté de prendre des photos avec les invités et mon équipe avant de partir. »

Rudd et Levy ont tous deux une énorme base de fans et ils ne pouvaient pas rester calmes après les avoir vus dîner ensemble.

tellement curieux de la commande! Tout devant eux a l’air incroyable. J’aurai le plateau Paul Rudd merci – afrobella (@afrobella) 1 août 2021

J’ai vu cette photo de Paul Rudd et Dan Levy mangeant de la nourriture indienne ensemble et j’en ai parlé d’une manière ou d’une autre – Mindy Kaling (@mindykaling) 1 août 2021

Certains utilisateurs ont même émis l’hypothèse que Levy pourrait figurer dans le prochain « Ant-Man and the Wasp: Quantumania ». Un utilisateur a déclaré: « Si Dan Levy est dans le nouveau film Ant-Man, je le perdrai. »

