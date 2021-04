Paul Ritter, un acteur britannique polyvalent qui est apparu dans les films «Harry Potter» et James Bond et a joué un personnage clé derrière la catastrophe nucléaire qui a fait l’objet de la mini-série HBO «Tchernobyl», est décédé lundi à son domicile dans le Kent, Angleterre. Il avait 54 ans.

Son agence, Markham, Froggatt & Irwin, a annoncé le décès. Il avait été traité pour une tumeur au cerveau.

M. Ritter était un visage familier des amateurs de théâtre britanniques et bien connu pour son rôle de Martin Goodman, le père excentrique d’une famille juive de Londres, dans la populaire sitcom «Friday Night Dinner», diffusée sur Channel 4 depuis 2011.

Il a joué le malheureux ingénieur nucléaire Anatoly Dyatlov dans le drame primé de HBO «Tchernobyl» (2019), le sorcier Eldred Worple dans «Harry Potter et le prince de sang-mêlé» (2009) et un agent politique sournois dans le James Film obligataire «Quantum of Solace» (2008).

Il a également été fréquemment vu dans des productions au National Theatre de Grande-Bretagne, notamment «All My Sons», «Coram Boy» et «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time», dans lequel sa performance en tant que père d’un adolescent socialement défié a été salué comme «superbe» par Matt Wolf dans le New York Times.