Paul Reubens, star de « Pee-wee Herman », honoré par son ancien colocataire David Hasselhoff

Paul Reubens, l’acteur de « Pee-wee Herman », a laissé un héritage durable après avoir perdu sa bataille contre le cancer dimanche. Il avait 70 ans.

Alors que Reubens était rappelé par beaucoup à Hollywood, il a reçu un hommage particulier de son ami de longue date et ancien colocataire, David Hasselhoff.

La star de « Baywatch » a partagé une déclaration émouvante sur la défunte star et s’est souvenue de leur temps ensemble.

L’ACTEUR PAUL REUBENS DE « PEE-WEE HERMAN » EST MORT À 70 ANS

« Paul Reubens était un très, très bon ami », a partagé Hasselhoff sur les réseaux sociaux. « Il m’a offert les marionnettes pour mon anniversaire et n’a jamais oublié l’anniversaire de quelqu’un de notre classe. »

« Il était dans ma classe à CalArts et colocataires ! Hasselhoff a posté sur Twitter, maintenant « X », en faisant référence à leur temps ensemble au California Institute of the Arts.

« Il a toujours été gentil avec moi et avec tout le monde. Il va nous manquer. #paulreubens #peeweeherman. »

Sur la photo rétro en noir et blanc, Hasselhoff était tout sourire à côté de Reubens, qui portait son costume et son nœud papillon emblématiques Pee-wee Herman.

Reubens a signé la photo avec un message spécial à son cher ami.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

« A mon vieux pote d’université David aarrrrrrr ! Ton pote, Peewee Herman… »

Pendant ce temps, Paul Feig, Cher et d’autres se sont rendus sur les réseaux sociaux lundi pour se souvenir de la vie de Reubens.

PAUL REUBENS : LA VIE DE L’ACTEUR DE « PEE-WEE HERMAN » EN IMAGES

« Au revoir Paul, bonne nuit, doux prince, que les vols d’anges chantent ton repos », a écrit Cher dans un tweet supprimé depuis, citant « Hamlet » de William Shakespeare.

Le cinéaste Paul Feig a qualifié la nouvelle de la mort de Reubens de « dévastatrice ».

« Vraiment déchirant. Paul était un tel génie de la comédie. De ses apparitions dans Letterman à ses émissions de télévision et ses films, il était tellement original et hilarant », a écrit Feig sur Instagram. « Et un homme si gentil aussi. C’est une énorme perte pour la comédie. Merci pour tous ces fous rires, Paul. »

Le représentant de longue date de Reubens a confirmé sa mort avec Fox News Digital dans un communiqué lundi.

« Hier soir, nous avons dit adieu à Paul Reubens, un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse », a déclaré son représentant. .

« Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs en tant qu’ami précieux et homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit », a-t-elle ajouté. ajoutée.

Reubens a créé le célèbre personnage Pee-wee, dont la première a eu lieu en 1981. Il s’est ensuite produit au Roxy sur le Sunset Strip.

En 1981, l’émission avait été transférée à HBO, Reubens rassemblant un public encore plus important dans tout le pays. En raison du succès sur le petit écran, Warner Bros. était intéressé à emmener Pee-wee au grand écran, avec le film qui était le premier film de Tim Burton, « Pee-wee’s Big Adventure » en 1985.

« Pee-wee’s Playhouse » sur CBS a commencé en 1986 et a remporté 22 Emmy Awards au cours de ses cinq années à la télévision. Reuben a été personnellement nominé pour 14 Emmy Awards, et il en a remporté deux.

Janelle Ash et Caroline Thayer de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.