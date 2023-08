Paul Reubens, l’acteur le plus connu pour avoir joué Pee-wee Herman, décède à l’âge de 70 ans

L’acteur Paul Reubens – mieux connu pour son interprétation dans les années 1980 du personnage de film pour enfants Pee-wee Herman – est décédé dimanche soir à l’âge de 70 ans, des années après avoir reçu un diagnostic de cancer, selon son équipe.

Une déclaration lundi sur une page Facebook car le personnage d’Herman a dit : « Hier soir, nous avons dit adieu à Paul Reubens.

La déclaration a ajouté que le triple nominé aux Emmy Awards était « un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse.

« Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit.

« Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années », a écrit Reubens dans un communiqué. publié sur Instagram après sa mort, ainsi que la déclaration de son équipe. « J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous.

Autoriser le contenu Instagram ? Cet article inclut du contenu fourni par Instagram. Nous vous demandons votre permission avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour voir ce contenu, cliquez sur ‘Autoriser et continuer’. Autoriser et continuer

Né Paul Rubenfeld à Peekskill, New York, le 27 août 1952, Reubens a été élevé à Sarasota, en Floride, par ses parents Judy, une enseignante, et Milton, un vendeur d’automobiles et ancien pilote de la Seconde Guerre mondiale. Il a d’abord été attiré par la scène en sixième et est devenu président du club de théâtre du lycée de Sarasota. Il a étudié le théâtre à l’Université de Boston pendant un an avant d’être transféré au département d’art dramatique du California Institute of the Arts.

Une fois en Californie, Reubens a rejoint la troupe de comédie The Groundlings, basée à Los Angeles, où il a créé le personnage de bande dessinée bien-aimé Pee-wee (du nom d’une marque d’harmonica qu’il possédait lorsqu’il était enfant) en 1978. Après une audition ratée pour Saturday Night Live à 1980, il a emmené Pee-wee sur scène, obtenant un culte et une émission spéciale HBO en 1981. Il est apparu dans les films Cheech & Chong Next Movie (1980) et Nice Dreams (1981). À partir de 1982, il fait plusieurs apparitions mémorables dans Late Night avec David Letterman, toujours dans le personnage et ne révélant jamais sa véritable identité.

Après son évasion, Reubens a emmené le personnage en tournée nationale, y compris un arrêt au Carnegie Hall en 1984, et dans des films tels que Pee-wee’s Big Adventure de Tim Burton (1985), un succès critique et commercial, et le suivi de Randal Kleiser Big Meilleur Pee-wee (1988).

Mais on se souvient peut-être mieux de lui pour son émission pour enfants Pee-wee’s Playhouse, diffusée sur CBS les samedis matins de 1986 à 1991 et qui a remporté 22 Emmy Awards. Les 45 épisodes de l’émission, pleins de meubles parlants fantaisistes et d’une salle de spectacle imaginative, mettaient en vedette des personnages invités tels que le capitaine Carl (Phil Hartman), Cowboy Curtis (Laurence Fishburne), Miss Yvonne (Lynne Marie Stewart), Reba the Mail Lady (S Epatha Merkerson), Jambi le Génie (John Paragon), Pterri le Ptérodactyle, Clocky et Magic Screen.

Son image d’icône de la télévision d’enfance a été ternie par une arrestation pour exposition indécente dans un théâtre pour adultes à Sarasota en 1991. Au centre d’un scandale sexuel national, Reubens s’est éloigné du personnage et a commencé à mener des interviews en tant que lui-même. Il ne reviendrait pas à Pee-wee Herman avant 2010, quand il a dirigé un renouveau de Broadway et a joué le personnage dans des apparitions sur WWE Raw et plusieurs sketches Funny or Die. Son dernier rôle au cinéma était dans Pee-wee’s Big Holiday de Netflix en 2016, une suite du film Big Top de 1988.

Dans les années précédant sa mort, Reubens développait deux projets liés au personnage de Pee-wee Herman, selon Variété. L’une était une comédie noire intitulée The Pee-wee Herman Story, l’autre un film d’aventure familial intitulé Pee-wee’s Playhouse: The Movie.

Reubens laisse dans le deuil deux frères et sœurs, Abby et Luke. Dans une déclaration Instagram publiée après sa mort, il a demandé que toute « expression de sympathie » soit adressée à ses parents décédés, à l’organisation Stand Up to Cancer ou aux organisations impliquées dans les soins, le soutien ou la recherche sur la démence ou la maladie d’Alzheimer.