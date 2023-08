Paul Reubens, connu pour le rôle de Pee-wee Herman, est décédé

Paul Reubens, qui s’est fait connaître en tant que personnage excentrique homme-enfant Pee-wee Herman, est décédé, a annoncé son publiciste dans un communiqué.

Il avait 70 ans.

« Hier soir, nous avons dit adieu à Paul Reubens, un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse », un post sur ses lectures vérifiées sur les réseaux sociaux. « Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit.

Reubens a laissé une déclaration à son équipe à partager avec le public après sa mort.

« Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années », a écrit Reubens. « J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous.

Né à Peekskill, New York, Reubens a grandi à Sarasota, en Floride, et a développé très tôt dans sa vie une affinité pour la comédie qu’il attribuait en partie au fait que Sarasota était la résidence d’hiver des Ringling Bros. et Barnum Circus.

En sixième année, alors qu’il fréquentait l’école primaire de Southside, Reubens est monté sur scène pour la première fois en tant que Nick Burns dans « A Thousand Clown » au Players Theatre. Pendant son séjour à Brookside Junior High, il est apparu à The Players dans « The Riot Act », « Camelot » et « On A Clear Day You Can See Forever ».

Il a dirigé son club de théâtre au lycée et est apparu dans des rôles principaux dans les productions de « The Comedy of Errors », « My Fair Lady » et « Guys and Dolls ». Il a également été élu « le plus talentueux » au cours de sa dernière année.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Reubens s’est inscrit au département de théâtre de l’Université de Boston avant de déménager à Los Angeles pour suivre le programme de théâtre du California Institute of the Arts, la nouvelle école fondée par Walt Disney.

C’est après l’université que Reubens a créé le personnage emblématique Pee-wee Herman alors qu’il était membre du célèbre groupe d’improvisation de Los Angeles, The Groundlings.

« The Pee-wee Herman Show » a été créé au Groundlings Theatre en 1981 avant de passer au Roxy sur Sunset Strip, où il a duré cinq mois sans précédent.

La diffusion de l’émission par HBO a présenté le personnage de Pee-wee Herman à un public national.

Le personnage a ensuite été porté au grand écran dans la comédie de 1985, « Pee-wee’s Big Adventure », que Reubens a co-écrit.

Reubens a ensuite créé, co-écrit et co-réalisé la série « Pee-wee’s Playhouse » sur CBS, où la série a remporté 22 Emmy Awards au cours de sa course de 1986 à 1991. Reubens a été nominé pour 14 Emmy Awards au cours de sa carrière, gagner deux fois.

En 2010, il a produit, co-écrit et joué dans une reprise mise à jour de « The Pee-wee Herman Show » à Los Angeles. La production s’est ensuite rendue à Broadway et a fait l’objet de critiques élogieuses au Stephen Sondheim Theatre.