Paul Reubens, acteur qui jouait Pee-wee Herman, 70 ans, est décédé

L’acteur Pee-wee Herman Paul Reubens est décédé à l’âge de 70 ans.

L’acteur a eu une bataille de plusieurs années contre le cancer.

Paul Reubens, l’acteur qui jouait Pee-wee Herman, un personnage ringard qui portait un costume gris et un nœud papillon rouge tout en ravissant les enfants et les adultes avec son rire distinctif « heh heh heh », est décédé, a déclaré un message sur son compte Instagram. Lundi.

Reubens, 70 ans, est décédé du jour au lendemain après une bataille de plusieurs années contre le cancer, a indiqué le poste.

« Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs en tant qu’ami précieux et homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit », indique le message.

Dans un message à ses fans qu’il a écrit avant sa mort, Reubens s’est excusé de ne pas avoir rendu public son combat de six ans contre le cancer.

« J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters », a-t-il écrit. « Je vous aime tous tellement et j’ai aimé faire de l’art pour vous. »

Sa carrière a déraillé en 1991 après que Reubens a été arrêté pour indécence dans un cinéma pour adultes. Il n’a plaidé aucune contestation et a effectué 75 heures de travaux d’intérêt général.

En 2004, Reubens a plaidé coupable à une accusation de délit de possession de matériel obscène à Los Angeles. Il a été condamné à trois ans de probation. Dans le cadre d’un accord, les procureurs ont accepté d’abandonner une deuxième accusation de possession de pornographie juvénile. L’acteur a soutenu que les images au centre de la vitrine faisaient partie de sa collection d’art.

Ruebens est né Paul Rubensfeld en 1952 à Peekskill, New York. Il a commencé sa carrière en tant que comédien d’improvisation et acteur de théâtre dans les années 1970 lorsqu’il a rejoint la troupe de Los Angeles The Groundlings, selon Themoviedb.org, une base de données de films et de célébrités.

En 1982, Ruebens est apparu dans un spectacle populaire à Los Angeles connu sous le nom de Le spectacle Pee-wee Herman comme personnage principal, qu’il a développé. En 1986, l’émission de télévision du samedi matin Playhouse des Pee-wee a fait ses débuts, lançant la carrière de Rueben qui comprenait également deux longs métrages comme Pee-wee Herman.

Le langage corporel, les expressions faciales et les livraisons remarquables de Reubens ont fourni aux fans adorateurs des leçons de morale ironiques et une satire décalée.

Le décor principal du spectacle était la soi-disant maison de théâtre de Pee-wee, son lieu de résidence, qui était peuplé de marionnettistes vêtus comme des objets qui parlaient et avaient des personnalités, y compris son fauteuil adoré, Chairy, et les tournesols guillerets sur le rebord de la fenêtre avec d’autres fous. personnages.