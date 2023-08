Paul Reubens, acteur Pee-wee Herman, mort à 70 ans après une bataille privée contre le cancer – National

L’acteur Paul Reubens, mieux connu pour son interprétation du personnage de télévision des années 80 Pee-wee Herman, est décédé des années après avoir reçu un diagnostic de cancer. Il avait 70 ans.

Son équipe a confirmé le décès lundi, dans un communiqué publié sur Facebook.

« Hier soir, nous avons dit adieu à Paul Reubens, un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d’enfants et d’adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse », indique le communiqué. .

« Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à la générosité d’esprit.

Le message comprenait également une citation non datée attribuée à Reubens, remerciant les fans pour leur soutien :

« Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années. J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis, fans et supporters. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous », dit la citation.

Reubens était le créateur et la vedette de la série télévisée de 1986 à 1990 Playhouse des Pee-wee. C’était un rôle qu’il reprendrait au fil des ans, y compris un épisode en direct de Broadway en 2010 de Le spectacle Pee-wee Hermanainsi que le film Netflix 2016 Les grandes vacances des Pee-wee.

Il a également quitté son personnage Pee-wee avec des rôles dans des émissions comme La liste noire, Gotham et Les légendes de demain de DC.

